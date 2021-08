Herzmenschen wieder für Patienten im EV Gießen da

Treffen der Herzdamen und Herzbuben am EV: Bei Kaffee und Kuchen wurde das weitere Vorgehen geplant. Foto: EV

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In Zeiten der Corona-Pandemie haben insbesondere das persönliche Miteinander und das Füreinanderdasein, die Herzlichkeit und die Unterstützung sehr gelitten - so auch der Besuchsdienst der ehrenamtlichen Herzdamen und Herzbuben im Evangelischen Krankenhaus (EV) in Gießen. Seit über einem Jahr durften die ehrenamtlichen Damen und Herren in ihren weißen Kitteln mit den aufgenähten roten Stoffherzen den Besuchsdienst für Patienten nicht ausführen.

Große Freude

Entsprechend groß war die Freude, als das EV jetzt die ehrenamtlichen Damen und Herren mit Herz zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen auf der Terrasse eingeladen hat. Ein bisschen Normalität, dank der weitestgehend stabilen Inzidenzzahlen, kehrt zurück. Alle Herzdamen und Herzbuben haben inzwischen einen vollständigen Impfschutz, die gesetzlichen Regelungen lassen ein Treffen sowie einen Besuchsdienst unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wieder zu. Somit kann die Möglichkeit des Besuchsdienstes für die Patienten im EV wieder eingerichtet werden.

Die inzwischen große Zeitspanne, in der sie ihr Ehrenamt nicht ausüben konnten, empfanden alle Herzdamen und Herzbuben als äußerst bedauerlich. Christina Kleinschmidt, Leiterin der Ehrenamtlichen, betonte bei dem Treffen, wie wichtig ihr ehrenamtliches Engagement für Patienten im Krankenhaus ist. "Es fehlt unheimlich viel - nicht nur allen Patienten und Mitarbeitern -, sondern auch uns persönlich. Wir nehmen durchweg sehr viel Dank, Anerkennung und Wertschätzung für unser Engagement mit. Der Besuchsdienst ist auch eine enorme Bereicherung für uns selbst."

Im Beisein von Pflegedirektor Markus Lich wurde über das weitere Vorgehen gesprochen, um möglichst kurzfristig den Besuchsdienst wieder einzurichten, worauf sich die Herzdamen und Herzbuben sehr freuen. "Alles, was die Arbeit der Herzdamen und Herzbuben ausmacht, die helfenden Hände in sämtlichen Situationen und Lebenslagen unserer Patientinnen und Patienten, kann durch keine Videobesprechungsmöglichkeit oder keinen Brief ersetzt werden. Wir sind unendlich dankbar und freuen uns sehr, unsere Ehrenamtlichen mit Herz bald wieder bei uns auf den Stationen begrüßen zu dürfen", so Pflegedirektor Markus Lich.

Schon seit über 40 Jahren engagieren sich die rund 25 Herzdamen und Herzbuben ehrenamtlich in der Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen gemeinnützigen GmbH. Da wo die zeitlichen Möglichkeiten des Pflegepersonals oftmals nicht ausreichen, fängt die ehrenamtliche Tätigkeit der Damen und Herren mit Herz an. Sie sind für Patienten da, um ihnen Trost zu spenden und ihnen Zuwendung und Aufmerksamkeit zu schenken. Sie besuchen Patienten am Krankenhausbett, helfen ihnen bei Besorgungen aus der Cafeteria oder unterstützen sie beim Lesen und Schreiben.

Mitmachen

Um auch weiterhin zahlreich für Patienten im EV da zu sein, freuen sich die Damen und Herren mit Herz über jeden und jede, der sich ihnen anschließt und sich ehrenamtlich engagieren möchte. Alle Infos unter www.ekm-gi.de/ihr-aufenthalt/herzdamen-und-herzbuben.