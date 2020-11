Herzschwäche beginnt meist unbemerkt: Aktionswochen in Gießen

Aufgrund der Corona-Lage finden beide Gießener Veranstaltungen zu den "Herzwochen 2020" als Online-Seminare und Telefonsprechstunden statt, für die abgesehen von den Verbindungsgebühren keine Kosten entstehen. Teilnehmen können jeweils Patienten, Angehörige und Interessierte. Als Erstes lädt am Donnerstag, 5. November, das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Mittelhessen ("EV") ein, von 17 bis 18.30 Uhr zum Online-Seminar und von 18.30 bis 20 Uhr zur Telefonsprechstunde unter 0641/9606-333. Experten und Referenten sind Prof. Michael Schoppet ("Das schwache Herz"), Dr. Wolfgang Franzen ("Herzrhythmusstörungen bei Herzschwäche"), Dr. David Korte ("Medikamentöse Optionen bei Herzschwäche") und Wolfgang Klaum (Deutsche Herzstiftung). Weitere Infos, auch zur Seminar-Anmeldung, unter: www.herzstiftung.de/herzwochen2020.

Das Uniklinikum (UKGM) lädt zu seinen Veranstaltungen am 18. November ein, zuerst zur Telefonsprechstunde (0641/985-43870) von 10 bis 11 Uhr. Und am selben Tag von 17 bis 19 Uhr zum Online-Seminar. Auch hier Infos und Seminar-Anmeldung unter: www.herzstiftung.de/herzwochen2020. Referenten und Experten am Apparat sind: Prof. Birgit Aßmus ("Symptome, Ursachen und Medikamente bei Herzschwäche" sowie "Telemedizinische Überwachung - was heute möglich ist?"), Prof. Holger Nef ("Therapiemöglichkeiten im Katheterlabor"), PD Dr. Bernd Niemann ("Kunstherz und Transplantation") und Wolfgang Klaum (Deutsche Herzstiftung).

(fod)