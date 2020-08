Hessen fördert Sozialunternehmertum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen (red). Das Land Hessen startet zusammen mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland die erste landesweite Förderung von sozialen Gründern. Für einige Landkreise der Region Mittelhessen ist das Technologie- und Innovationszentrum (TIG) Gießen der Projektpartner.

Klimaschutz, demografischer Wandel, Digitalisierung - die Welt steht vor großen Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Sozialunternehmen seit einiger Zeit deutlich an Relevanz. Statt Gewinnsteigerung um jeden Preis, steht für Sozialunternehmer (Social Entrepreneurs) die Lösung drängender sozialer und ökologischer Probleme im Fokus.

Das Potential von Sozialunternehmen habe auch das Land Hessen erkannt, wie das TIG in einer Pressemitteilung erklärt. Nach einer Initiative der Landtagsabgeordneten Kaja Kinkel (Bündnis 90/Die Grünen) hat das Land Hessen als erstes Bundesland ein auf Sozialunternehmer und -unternehmerinnen zugeschnittenes Förderprogramm entwickelt. "Mit diesem Förderprogramm haben wir die Möglichkeit, soziale Innovationen bei uns in Hessen zu identifizieren und zu fördern", so Kaja Kinkel.

Das Programm, das zunächst bis Jahresende befristet ist, unterstützt Personen, die ein Sozialunternehmen in Hessen gründen möchten oder dies vor kurzem getan haben. Geografisch wird das Land unter verschiedenen Projektpartnern aufgeteilt, die dann mit Regionalscouts lokale Sozialunternehmerin das Projekt überführen, heißt es weiter. Für einen großen Teil Mittelhessens ist das Technologie- und Innovationszentrum Gießen zuständig und wird somit zum neuen Hotspot für sozial/nachhaltige Gründungen. "Je nach Bedürfnis der Gründer können wir mit Fachberatung in den unterschiedlichsten Bereichen, Co-Working-Plätzen, einer starken Online-Community und gezielten Workshops unterstützen", erläutert Antje Bienert, Geschäftsführerin des TIG.

Die Co-Working-Plätze befinden sich im Makerspace Gießen. Von dort aus können die Jungunternehmer an ihren Ideen arbeiten und diese weiterentwickeln. Regionalscout für das TIG wird Christian Deiters, der bereits mit social-startups.de eine große Plattform zur Förderung von Sozialunternehmen aufgebaut hat. "Das Sozialinnovator-Programm ist genau das, was das Startup-Ökosystem in Hessen braucht. Nun können wir die Sozialunternehmer-Gründungen in Hessen steigern", so Deiters.

Neben dem TIG sind noch fünf weitere regionale Partner aus Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, Marburg und Kassel mit an Bord. Mit an der Erstellung des Förderprogramms beteiligt, ist das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland (SEND). SEND wurde 2017 mit der Zielsetzung gegründet, Social Entrepreneurs bessere Rahmenbedingungen in Deutschland zu verschaffen.

*