Hessische Radonzentrum (HeRaZ) an THM in Gießen eingeweiht

Profi-Ausstattung für den Heimgebrauch: Für all jene, die wissen möchten, wie hoch die Radonkonzentration zuhause ist. Das im Vordergrund liegende Exposimeter kann man günstig erwerben, daheim auslegen und dann mit einem Labormessgerät (im Hintergrund) auswerten lassen. Der Preis für solch eine Untersuchung liegt bei circa 25 Euro. Foto: THM

GIESSEN. Das Hessische Radonzentrum (HeRaZ) wurde an der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) feierlich eingeweiht. Prof. Matthias Willems, Präsident der THM, empfing neben verschiedenen Gästen die hessische Umweltministerin Priska Hinz im großen Hörsaal der Hochschule. Aufgrund der Corona-Maßnahmen war die Teilnahme an der Veranstaltung auf 48 Sitzplätze beschränkt. "Ein komisches Gefühl, wenn man weiß, dass sonst hier über 300 Leute reinpassen", meint Willems schmunzelnd. Er zeigte sich zufrieden darüber, dass das Projekt nun endlich in die Alltagsphase gehen kann. "In Gießen tut sich einiges. Wir sind stolz auf unsere Spitzenleistung und wir sind stolz auf unser Radonzentrum", so der Akademiker.

Lob ging auch in Richtung des Umweltministeriums. Die gute Zusammenarbeit mit dem Ministerium, so Willems, sei eine gute Grundlage für weitere Forschungsprojekte. Ministerin Hinz erläuterte anschließend in ihrer Rede zunächst die Beschaffenheit und die Bedeutung von Radon. "Radon ist ein natürliches Gas, das überall in der Natur vorkommen kann. Von hohen Radonkonzentrationen können jedoch Risiken ausgehen. Deshalb hat die Landesregierung eine Strategie zum Umgang mit Radon aufgestellt", so die Ministerin. Ziel des Radonzentrums sei es unter anderem, die Bevölkerung umfassend zu informieren und die Datengrundlage zu verbessern. "Ein wichtiger Baustein ist das Hessische Radonzentrum, das ich heute feierlich eröffnen darf", sagte Hinz während der Zeremonie. Sie zeigte sich erfreut darüber, dass die Veranstaltung in Präsenz vollzogen wurde. "So langsam kriege ich das über mit den Videokonferenzen", meinte die Ministerin lachend. Die Einweihung selbst fand über Video statt. Hinz drückte anschließend gemeinsam mit Willems einen auf der Bühne aufgestellten Knopf und konnte per Livestream zuschauen, wie sich die Plakette des neuen Zentrums enthüllte.

Die Ministerin betonte immer wieder das natürliche Vorkommen von Radon in der Natur. "Radioaktiv klingt immer schlecht, immer gefährlich. Aber Radon ist natürlich, Radon ist im Gestein", so Hinz. Das Umweltministerium hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit dem HeRaZ Vorsorgegebiete festzulegen und die Verteilung des Gases in Hessen zu erforschen. Bis Ende 2020 sollen im Rahmen des Strahlenschutzgesetzes diese Gebiete ausgewiesen werden. In den einzelnen Bereichen muss mit einer erhöhten Radonaktivitätskonzentration gerechnet werden. "Wir müssen das Bewusstsein der Menschen wecken. Radon erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken", so Hinz. Radon bildet sich verstärkt in Regionen, in denen der Urangehalt in den tieferen Erdschichten im Gestein hoch ist. Das Radongas kann über den porösen Boden durch Risse in Wohnungen und Häuser gelangen. Dort sammelt es sich unter Umständen an. Hohe Radonkonzentrationen über einen längeren Zeitraum können gesundheitsschädlich sein. Die Aufgabe des Zentrums wie auch des Ministeriums ist es, die Menschen zu informieren, aber keine Panik zu erzeugen. Die Zusammenarbeit mit der THM sieht Hinz hierbei als Vorteil. "Wir haben zusätzliches Glück, denn wir haben eine tolle Hochschule hier. Das Vertrauen und Zutrauen der Bürger in Hochschulen ist gut", so die Grünen-Politikerin. Das Radonzentrum, so Hinz, bündele die Expertise der Wissenschaft wie auch der praktischen Anwendung. Die Ministerin machte indes deutlich, von wem das Geld für das Projekt stamme: "Im Übrigen wollte ich nochmal kurz erwähnen, dass wir als Ministerium das alles hier bezahlt haben. Wir sind ja auch Partner des Zentrums", so Hinz. Das Personal stellt die THM.

THM-Präsident Matthias Willems und Umweltministerin Priska Hinz enthüllen per Knopfdruck die Plakette am Forschungszentrum. Foto: Leyendecker

Für Till Kuske, den geschäftsführenden Leiter des Radonzentrums, beinhaltet das Projekt vier große Aufgaben. Öffentlichkeitsarbeit, Forschung, Netzwerke, Ausbildung. Kuske zitiert den italienischen Schriftsteller und Politiker Alberto Moravia: "Wo Informationen fehlen, wachsen die Gerüchte". Gerade diese Informationen soll das HeRaZ an die Bürger weitergeben, indem man sowohl aktive wie auch passive Kommunikationswege nutze. "Wir haben hier die Chance für die wichtige Öffentlichkeitsarbeit", so Kuske. In der Forschung soll die Koordination von Forschungsprojekten sowie die Entwicklung eigener Projekte vorangetrieben werden. Durch Netzwerke, die zwischen Industrie, Forschung und Interessensgruppen gebildet werden, soll die Zusammenarbeit stärker wachsen können. Das HeRaZ sieht sich außerdem als Ausbildungsstätte. Im Laufe der kommenden Jahre sollen in Zusammenarbeit mit der Ingenieur Akademie Hessen sogenannte "Radonfachpersonen" ausgebildet werden, die sich aktiv und intensiv mit der Frage nach Radon in Gebäuden beschäftigen. Zudem soll die Digitalisierung des Ausbildungsangebots vorangetrieben werden.

Den wissenschaftlichen Teil der Veranstaltung übernahm Professor Joachim Breckow. Er hatte das "Projekt mit dem Radon" lange Zeit selbst geleitet und war bis 2019 Vorsitzender der Strahlenschutzkommission. Der Akademiker erzählte zunächst über seine ersten Erfahrungen in Hessen als gebürtiger Ostfriese. "Das rote Hessen. Da wollte zu meiner Zeit jeder Progressive hin. Da war noch Börner Ministerpräsident [Holger Börner, MP von 1976-1987]".

Breckow machte zu Beginn seiner Ausführungen deutlich, dass die Gefahr von Radon unterschätzt werde. "Nicht alles, was natürlich ist, ist harmlos. Nicht alles, was künstlich ist, ist harmlos. Durch Radon haben wir Menschen ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko", so der Forscher. Zwar liege man in Hessen in einem Gebiet mit mittlerer Radon-Aktivitätskonzentration, aber es sei dennoch Vorsicht geboten, mahnt der Wissenschaftler. Die EU-Grundnorm, so Breckow, schreibt einen Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter vor. Hierbei sei zu betonen, dass "Referenzwert nicht gleich Grenzwert bedeute". Mit dem Strahlenschutzgesetz von 2017 und den Radonmaßnahmenplänen aus dem vergangenen Jahr sei man "auf einem sehr guten Weg", um das Problem Radon in den Griff zu kriegen. Die Ausarbeit des Schutzgesetzes, erzählt Breckow sichtlich stolz, gehe auf die Masterarbeit einer seiner Studentinnen zurück. "Unsere damalige Studentin Anna-Lisa Grund hatte in ihrer Masterarbeit darüber geschrieben, wie man die Radonkonzentration in Hessen ermitteln und dagegen präventiv vorgehen kann. Nun, meine Damen und Herren, was soll ich sagen. Daraus wurde später dann fast eins zu eins ein ganzes Gesetz, nämlich das, was wir heute haben", so der Ostfriese. So sehe man wieder einmal deutlich, wie die Forschung und die praktische Anwendung Hand in Hand zusammenarbeiten können, meint Breckow.

Für Gießen und die THM ist die Eröffnung des Hessischen Radonzentrums ein guter Gewinn bei der Erforschung neuer Möglichkeiten zur Bekämpfung eines Gases, welches vielen bisher unbekannt war.