Hessischer Grüner Mathias Wagner auf Sommertour in Gießen

Zwischenstopp in Gießen: Mathias Wagner mit Joachim Grußdorf, Behzad Borhani und Gerda Weigel-Greilich (von links).

GIESSEN. "Die Kunstszene in Gießen ist viel größer als die Stadt selbst", nimmt Mathias Wagner als Eindruck von seinem Besuch in Gießen mit. Im Rahmen seiner Sommertour stattete der Fraktionsvorsitzende der hessischen Grünen der Stadt- und Kreisfraktion der Grünen einen Besuch ab, um sich mit ihnen über die Lage der Kulturschaffenden auszutauschen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Kulturszene fast vollständig zum Erliegen gekommen. Auch in Gießen mussten und müssen gerade professionelle Künstler um ihre Existenz bangen. Ende April hatten daher die Grünen einen "Kultur-Hilfsfonds" der Stadt gefordert, in den Maßnahmen der städtischen Koalition wurde die Kreativszene mit einer Fördersumme von mindestens 50 000 Euro berücksichtigt (diese Zeitung berichtete). Nicht nur das Stadttheater Gießen habe aufgrund der Pandemie eine Pause eingelegt, sämtliche Kultur- und Kunstschaffenden habe die Situation hart getroffen, erläutert Behzad Borhani (Landesarbeitsgesmeinschaft Kultur Hessen) im Gespräch, und weiter: Natürlich gehe Gesundheit vor, aber wie geht es jetzt weiter? Und welche Erkenntnisse ziehe man aus der Krise?, fragen sich die Angehörigen der recht großen Gießener Kreativszene.

Das Stadttheater sei als "Denkmal bürgerlichen Gemeinsinns" erstellt worden - solch ein Denkmal zeige, wie die Bevölkerung zu Kunst und Kultur stehe, so Borhani. Das künstlerische Potenzial in Gießen sei nicht nur durch die Hochschulen groß, sondern auch durch die zahlreichen unterschiedlichen Kulturen in der Stadt. Daher stelle sich die Frage, wie viel Geld man zur Förderung der Kreativszene in die Hand nehme und welche Räume man zur Verfügung stelle. Den geplanten Kunstgewerbehof Feuerwache begrüßten die Gießener Grünen jedenfalls außerordentlich, ergänzte Joachim Grußdorf, Sprecher für Bildung und Kultur der Stadtverordnetenfraktion.

Breiter Kulturbegriff

Gleichzeitig müsse man auch darüber nachdenken, welche Bereiche man zu Kunst und Kultur zähle - dazu gehörten immerhin nicht nur ganz "klassisch" Theater und Museen, sondern in Gießen beispielsweise die "raumstation 3539" und Kollektive, die aus den Angewandten Theaterwissenschaften an der JLU hervorgingen.

Zusätzlich hingen an der Veranstaltungsszene weitere Branchen wie Logistik, Catering oder Technik. Ein Sommerloch sei in der Kulturszene ganz normal, durch Corona ergäben sich jedoch besondere Herausforderungen für die Wiedereröffnung. Zwar sei die Spielstättenverordnung angepasst worden, man wolle jedoch behutsam vorgehen und Erfahrungen aus beispielsweise auch Schulen berücksichtigen: "Wir machen lieber etwas später auf, als Superspreader zu sein", erklärt Borhani für das Stadttheater.

Man müsse das Infektionsrisiko gering halten und trotzdem Kultur schaffen - gerade viele etablierte Angebote für Kinder würden jedoch eher nicht stattfinden und müssten kompensiert werden. Immerhin hätten Kulturschaffende einen Bildungsauftrag, eine identitätsstiftende Funktion und künstlerische Räume würden wichtige Möglichkeiten zur Begegnung schaffen. "Die Frage, ob Kultur systemrelevant ist, stellt sich also gar nicht", betont Behzad Borhani ausdrücklich. Daher müsse auch diskutiert werden, wie man Kunst und Kultur angemessene Wertschätzung entgegenbringe und die Sozialversorgung für Kreativschaffende sicherstelle. Immerhin lebten viele Künstler an der Grenze zum Existenzminimum.

Stipendien

Gießen habe beispielhaft vorausgehen wollen und neben den Fördergeldern für Künstler in den letzten Monaten bei städtischen Liegenschaften zudem auf Pacht verzichtet, erklärt Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. Bundesweit sind jedoch etwa 1,2 Millionen Menschen in der Kreativszene tätig. Auf deren meist untypische Erwerbsbiografien hätte der Bund im Zuge der Corona-Unterstützungsprogramme entsprechend Rücksicht nehmen müssen, erläutert Mathias Wagner, häufig sei jedoch nur eine Grundsicherung im Rahmen von Hartz IV möglich gewesen. Dies würde die Leistungen und Verdienste Kunstschaffender nicht widerspiegeln.

Das Land Hessen stellt im Rahmen eines "Corona-Kulturpakets" bis zu 50 Millionen Euro bereit, um Künstler und Kultureinrichtungen zu unterstützen. In diesem Paket läuft noch bis 30. August die Phase "3b", in dem Stipendien bereitgestellt werden, um künstlerische Projekte zu realisieren, die auch schon vor August angelaufen sein können. Die einzige Bedingung sei, dass man in Hessen wohnen müsse - Wagner möchte Kulturschaffende ausdrücklich ermutigen, sich für die Projektstipendien zu bewerben. "Kultur ist ein elementares menschliches Bedürfnis, und die entsprechenden Strukturen dürfen nicht durch die Corona-Pandemie zerstört werden", stellt Mathias Wagner abschließend fest.