Hessischer Schulpreis geht an die GGO

GIESSEN - Die Gesamtschule Gießen-Ost erhielt den Hessischen Schulpreis, gestiftet vom Hessischen Kultusministerium. Dieser wird an Schulen verliehen, die ein besonderes Engagement im Landeswettbewerb Jugend forscht zeigen.

Jugend forscht

In der Laudatio wurde das vielfältige Angebot der Gesamtschule Gießen-Ost und die Förderung naturwissenschaftlichen Engagements ab Klasse 5 hervorgehoben, erkennbar unter anderem in der langjährigen erfolgreichen Teilnahme bei Jugend forscht. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro soll für die Ausstattung des forschenden Lernens und bei der Unterstützung von Schüler*innenprojekten eingesetzt werden. Der in diesem Jahr verliehene Hessische Schulpreis ist nach dem Jugend forscht-Schulpreis im Jahr 2014 bereits der zweite Preis, den die GGO für ihre intensive MINT-Arbeit erhalten hat. Gleichzeitig wurde GGO-Schüler Leon Schimpf im Landesfinale Jugend forscht Hessen von der NOW GmbH – Nationale Organisation Wasserstoff-und Brennstoffzellentechnologie – für die Entwicklung eines elektrisch betriebenen Mountainboards mit 250 Euro ausgezeichnet. Schulleiter Frank Reuber bedankte sich bereits bei Betreuerin Anne Bönisch und Schüler Leon Schimpf für ihre hervorragenden Leistungen.