Hessischer Verdienstorden für Anzeiger-Redakteurin

Große Freude: Ministerpräsident Volker Bouffier überreicht den Hessischen Verdienstorden am Bande im Biebricher Schloss an Heidrun Helwig. Foto: Staatskanzlei/Rhiel

GIESSEN/WIESBADEN - "Die Aufarbeitung der Verbrechen im Nationalsozialismus sind für uns unerlässlich, denn sie rufen uns immer ins Gedächtnis, weshalb die Demokratie und Freiheit in unserem Land so elementar sind", betonte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Feierstunde im Biebricher Schloss. Und fügte hinzu: "Menschen wie Heidrun Helwig sind wichtig für unsere Werte und unsere Demokratie." Wegen ihres Engagements gegen das Vergessen wurde die Journalistin und Historikerin am Freitag mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande ausgezeichnet.

Schon während des Geschichtsstudiums an der Justus-Liebig-Universität waren für Heidrun Helwig Nationalsozialismus und Antisemitismus ein Interessenschwerpunkt. Doch erst als Redakteurin des Gießener Anzeigers hatte sie einige Jahre später die Möglichkeit, mit Lucille Eichengreen eine Überlebende der Shoah an der Arbeitsstelle Holocaustliteratur zu treffen und in einem Artikel ausführlich von ihrem Schicksal zu erzählen. Diese Begegnung hat sie nicht nur zutiefst berührt, sondern das Erinnern an die Opfer der NS-Verbrechen fortan zu ihrem Lebensthema gemacht. Trotz mancher Anfeindung hat sie sich konsequent in unzähligen Reportagen, Berichten und Kommentaren Forderungen nach einem Schlussstrich entgegengestellt, hat nicht nur beruflich, sondern vor allem in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten NS-Opfer oder ihre Angehörigen aufgespürt, ihre Lebenswege nachgezeichnet sowie öffentlich vorgestellt und ihnen damit ein Gesicht gegeben. Ihr ganzseitiges Zeitungsporträt über die Auschwitz-Überlebende und Sintezza Anna Mettbach war 2011 Ausgangspunkt für einen einstimmigen Beschluss der Gießener Stadtverordnetenversammlung, den 16. März künftig als Gedenktag an die deportierten und ermordeten Gießener Sinti und Jenischen zu etablieren. Für Heidrun Helwig war das zugleich Anstoß, diese Verfolgungsgeschichten in Archiven zu recherchieren und bei der jährlichen Gedenkstunde selbst zweimal darüber zu sprechen. Damit hat sie beharrlich eine Opfergruppe sichtbar gemacht, die für viele noch immer nicht dazu gehört, deren Angehörige man nach wie vor lieber nicht in der eigenen Nähe hätte.

Als sie 2012 auf einem Kongress Ruth Barnett aus London kennengelernt hat, die dank eines "Kindertransports" überleben konnte und deren Familiengeschichte die Grundlage des Romans "Landgericht" von Ursula Krechel ist, hat sie Kontakte zur Universität Gießen vermittelt. Dort wurde 2016 nicht nur ihre Autobiographie auf Deutsch herausgegeben, sondern Heidrun Helwig hat auch mehrere Veranstaltungen mit der alten Dame initiiert und moderiert. Und gerade erst hat sie einem Aufsatz mit dem Titel "Die Abrahams - eine jüdische Familie aus Gießen" in den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins publiziert, der erstmals anhand von Archivmaterial an vier Geschwister erinnert, die erbarmungslos verfolgt, ermordet oder für immer aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

"Antiziganismus bekämpfen"

"Ich habe das große Privileg, mich nicht nur privat, sondern auch beruflich für die Themen stark machen zu können, die mir wichtig sind", sagte sie nach der Verleihung. "Diese ehrenvolle Auszeichnung zeigt mir, dass meine persönlichen Überzeugungen auch von gesellschaftlicher Relevanz sind. Das ist ein schönes Gefühl und eine Bestätigung." Es sei aber leider nur schwer zu ertragen, dass sich trotz vielfältiger Anstrengungen von ganz vielen Menschen und auf ganz unterschiedlichen Ebenen die "menschenverachtende Fratze des Antisemitismus" wieder offen zeige. Dagegen gelte es, gemeinsam aufzustehen. "Der Antiziganismus, die Ausgrenzung von Sinti, Roma und Jenischen, muss aber ebenso vehement bekämpft werden."