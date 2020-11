Heureka:Millionen für JLU und THM

Jetzt teilen:

GIESSEN/WIESBADEN - Das hessische Hochschulbauprogramm Heureka gibt den Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen mit dem Volumen von rund 1,7 Milliarden Euro Planungssicherheit bis 2031. Wissenschaftsministerin Angela Dorn hat am gestrigen Mittwoch in Wiesbaden die Verteilung der Mittel vorgestellt.

Es profitiert unter anderem die Justus-Liebig-Universität (JLU) von 280 Millionen Euro für weitere Umsetzung des Masterplans für das Philosophikum; Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur im Bereich Biologie/Life Sciences zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) von 95 Millionen Euro. Schwerpunkt ist der zentrale Campusbereich mit Mensaausbau, Sanierung der beiden Hochhäuser sowie ein Neubau für die Ingenieurwissenschaften und die Unterbringung des Fachbereichs Gesundheit in Gießen. Die Philipps-Universität in Marburg erhält 280 Millionen Euro.

"Dass wir Heureka aufstocken und fortsetzen, ist eine bundesweit herausragende Entscheidung für Investitionen in die Hochschulen. Wir bieten ihnen langfristige verlässliche Rahmenbedingungen, damit sie in ihre Gebäude und damit in gute, zukunftsfähige Lehr- und Forschungsbedingungen investieren können", erklärt Ministerin Dorn. Zusammen mit den seit 2008 aufgelegten Programmen Heureka I (bis 2020; 3 Milliarden Euro) und II (1 Milliarde Euro) wird ein Rekordvolumen von insgesamt rund 5,7 Milliarden Euro erreicht.

Rekordvolumen

Um die von den Hochschulen angemeldeten Vorhaben zu sichten, hatte das Wissenschaftsministerium einen umfangreichen Prozess aufgesetzt. Ein Ergebnis war, dass in vielen vor 1985 errichteten Gebäuden ein hoher Aufwand zur Anpassung an den Stand der Technik etwa bei Energieeffizienz, Barrierefreiheit und Brandschutz nötig ist. Daher setzt Heureka nun Schwerpunkte bei den Universitäten, die einen besonders hohen Anteil an alten und zudem auch an denkmalgeschützten Gebäuden haben. Die größten Beträge gehen an die Unis in Gießen, Marburg, Kassel und Darmstadt. "Wir begrüßen es als substanzielle Unterstützung und wichtige Weichenstellung, dass die Landesregierung ihr weitblickendes Bauprogramm groß angelegt fortsetzt", kommentierte Prof. Matthias Willems, Präsident der THM und Vorsitzender der HAW Hessen.