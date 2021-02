Heute Demo im Gedenken an Opfer von Hanau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Ein Zusammenschluss vieler Gießener Organisationen und Gruppen ruft zu einer Demonstration und einer Kundgebung am heutigen Freitag um 17 Uhr am Berliner Platz auf: „Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau wollen wir der Opfer gedenken und den Angehörigen unsere Solidarität und unseren Beistand anbieten. Der Anschlag von Hanau war auch ein Angriff auf die Demokratie und es war kein Einzelfall. Seit der Wiedervereinigung 1990 sind in Deutschland bis 2020 mindestens 213 Menschen durch rechte Gewalt getötet worden – die Dunkelziffer dürfte diese unfassbare Zahl noch deutlich übertreffen. Es sind nicht die Taten von Einzelnen. Wir stehen vor einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Die Ereignisse sind mitunter ein Ergebnis der rechten Hetze von Politikern und Parteien sowie unreflektierter Berichterstattung in den Medien, die dazu beitragen, einen latenten strukturellen Rassismus weiter voranzutreiben.“ Ab 18 Uhr findet die Kundgebung mit Redebeiträgen auf dem Berliner Platz statt.