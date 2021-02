Heute Traktordemo in der Innenstadt

Jetzt teilen:

GIEßEN - (red). Eine Traktordemo zum „Insektenschutzpaket“ wird heute, Dienstag, 9. Februar, zwischen 10 und voraussichtlich 14.30 Uhr zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Innenstadt, in Wieseck sowie im Bereich Europaviertel, Spenerweg und Grünberger Straße sorgen. Darauf weist die Stadt Gießen hin. Demnach werden bis zu 200 Traktoren erwartet. Es muss mit Staus gerechnet werden. Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, die betroffenen Stadtgebiete weiträumig zu umfahren. Geplant ist die Durchführung von drei Aufzügen, die alle um 10.45 starten werden. Die Wegstrecke 1 verläuft über Teichweg, Am Urnenfeld, Treiser Weg, Alten-Busecker-Straße, Gießener Straße, Philosophenstraße, Rudolf-Diesel-Straße, Rödgener Straße, Grünberger Straße, Lincolnstraße, Trieb, Spenerweg, Zinzendorfweg bis Philosophenstraße.

Straßensperrungen

Wegstrecke 2 verläuft von der Straße An der Hessenhalle, über Schlachthofstraße, Rodheimer Straße, Westanlage, Selterstor, Südanlage, Berliner Platz, Ludwigsplatz, Grünberger Straße, Lincolnstraße, Trieb, Spenerweg, Zinsendorfweg bis Philosophenstraße. Die Wegstrecke 3 verläuft von der Europastraße über Grünberger Straße, Lincolnstraße, Trieb, Spenerweg, Zinsendorfweg bis Philosophenstraße. Die Philosophenstraße wird zwischen der Einmündung „Ursulum“ und der Gießener Straße für den Verkehr gesperrt. Weiterhin wird der Spenerweg zwischen Trieb und Zinzendorfweg für den Verkehr gesperrt. Anlieger können ihre Grundstücke weiterhin anfahren. In diesen Bereichen werden zudem absolute Halteverbote angeordnet, um deren Beachtung bereits jetzt gebeten wird.