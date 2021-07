Hier schwimmen Kinder und Jugendliche kostenlos!

In Mittelhessen haben Kinder und Jugendliche während der Ferien in einigen Schwimmbädern freien Eintritt. Symbolfoto: yanlev/stock.adobe

MITTELHESSEN - Corona: Das bedeute für Kinder und Jugendliche in den vergangenen anderthalb Jahren häufig Homeschooling, keine Freunde treffen, kein Sport im Verein und viel Langeweile. Als kleine Wiedergutmachung können sie jetzt in einigen Schwimmbädern in Mittelhessen während der Sommerferien kostenlos schwimmen und tauchen. Ein Überblick über die Bäder der Region.

Region Wetzlar



Bischoffen: Aartalsee - kein freier Eintritt

Braunfels, Schwimmbad - kein freier Eintritt

Greifenstein, Freibad Arborn - kein freier Eintritt

Greifenstein, Freibad Nenderoth - kein freier Eintritt

Greifenstein, Ulmbachtalsperre - kein freier Eintritt

Hohenahr, Schwimmbad Groß-Altenstädten - kein freier Eintritt

Lahnau, Familien-Sportbad Waldgirmes - freier Eintritt möglich (in den Ferien)

Sinn, Waldschwimmbad - kein freier Eintritt

Solms, Solmser Land - kein freier Eintritt

Waldsolms, Taunusperle - kein freier Eintritt

Wetzlar, Freibad Domblick (in den Ferien)

Region Dillenburg

Waldschwimmbad Sinn - freier Eintritt nach Registrierung bei Gemeinde Sinn

Waldschwimmbad Oberscheld - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Naturbad Niederscheld - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Freibad Herborn - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Freibad Schönbach - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Badestelle Ewersbach - generell frei für alle in den Ferien

Freizeitbad Panoramablick Eibelshausen - nein, (Kinder bis 4 J. immer kostenlos). Ermäßigte Schwimmbadkarte über den Ferienpass

Freibad Nenderoth - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Freibad Arborn - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Freibad Medenbach - nein (Kinder bis 5 J. immer kostenlos)

Kreis Marburg-Biedenkopf

Freibad in Breidenbach-Niederdieten - freier Eintritt nur für Breidenbacher Kinder per Freibad-Pass (per Post zugeschickt)

Freibad Gladenbach-Weidenhausen - freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren (in den Sommerferien)

AquaMar Marburg - freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren (in den Sommerferien)

Kreis Limburg-Weilburg

Schwimmbad Limburg - 23. Juli ist Aktionstag mit freiem Eintritt für Kinder, Jugendliche und Studenten; ein weiterer Aktionstag ist geplant

Stadt Gießen

Freibäder in Gießen, Lützellinden und Kleinlinden können seit dem 23. Juni bis zum Ende der Freibadsaison von Kindern und Jugendlichen kostenlos besucht werden ( können seit dem 23. Juni bis zum Ende der Freibadsaison von Kindern und Jugendlichen kostenlos besucht werden ( Teilnahmekarte der Jugendpflege wird benötigt

Kreis Gießen

Wettenberg Freibad - freier Eintritt für Kinder bis 16 Jahre, gilt auch für Kinder von außerhalb

Grünberg Freibad - freier Eintritt für Kinder bis 17 Jahre, gilt auch für Kinder von außerhalb

Biebertal Hallenbad - freier Eintritt für Kinder bis 17 Jahre, gilt auch für Kinder von außerhalb

Ettingshausen Freibad - kein freier Eintritt

Lich Waldschwimmbad - freier Eintritt für Kindergartengruppen und Schulklassen in Begleitung eines Erziehers oder Lehrers, gilt auch für Gruppen von außerhalb

Laubach Freibad - freier Eintritt bis bis 14 Jahre, Karten bei der Security oder beim Personal

Hungen Freibad - kein freier Eintritt

Pohlheim Hallenbad - kein freier Eintritt

Linden Freibad - kein freier Eintritt

Lollar Freibad und Hallenbad - kein freier Eintritt