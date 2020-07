1 min

Hilfe bei Knocheninfektionen an JLU Gießen

An der Klinik für Unfallchirurgie der JLU forschen Prof. Christian Heiß und sein Kollege Privatdozent Dr. Thaqif El Khassawna an der besseren Behandlung von Knocheninfektionen. Die Von Behring-Röntgen-Stiftung finanziert ihr Forschungsvorhaben nun mit rund 50 000 Euro, teilt die in Marburg ansässige Stiftung mit.