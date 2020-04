Hilfe für den Einzelhandel in Gießen

Viele Geschäfte haben geschlossen. Im Internet sollen Händler und Kunden nun wieder ins Gespräch kommen. Foto: Friese

GiessenSeit Wochen haben viele Einzelhändler in der Innenstadt geschlossen. Durch die Anordnung der Landesregierung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus sind Seltersweg und Nebenlagen teils verwaist. Die Stadt reagiert nun auf die Situation des Handels mit der neuen Internetseite Seit Wochen haben viele Einzelhändler in der Innenstadt geschlossen. Durch die Anordnung der Landesregierung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus sind Seltersweg und Nebenlagen teils verwaist. Die Stadt reagiert nun auf die Situation des Handels mit der neuen Internetseite www.heimatschatz-giessen.de . Seit Donnerstag bietet sie Einzelhändlern die Möglichkeit, sich mit ihrem Geschäft zu präsentieren, um Gutscheine zu verkaufen. "Die Gutscheine können nach den Beschränkungen durch das Coronavirus eingelöst werden. Eine weitere Alternative besteht darin, dass Unternehmen einen Lieferdienst anbieten und die Ware angeliefert wird", informiert Frank Hölscheidt, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung. Dieses Unterstützungsangebot sei eine Gemeinschaftsleistung der Stadt Gießen, der Werbe- und Kommunikationsagentur "Ads & Friends* c/o WeAreGroup GmbH" und der Gießen-App der Distama GmbH. "Es stellt ein klares Zeichen der hohen Leistungsfähigkeit der Gießener IT-Szenen dar", erklärt Bürgermeister Peter Neidel.

Attraktive Innenstadt

Kunden und Einzelhandel in der Krisenzeit wieder zusammenbringen - das ist die Idee der neuen Internetseite samt App, in die sich die Händler in den nächsten drei Monaten kostenfrei eintragen können. Er habe ein Stück weit die Hoffnung, dass sich quasi aus der Not heraus mit der Internetplattform eine Zukunftsperspektive auch für die Zeit nach der Corona-Krise entwickelt, ergänzt Neidel. "Die konkrete Hoffnung ist, dass die Online-Präsenz der Einzelhändler dadurch stärker wird. Und dass sich die Händler dadurch vielleicht neue Kunden erschließen, die bislang eher bei den großen Internetversandhändlern bestellt haben", führt der Bürgermeister aus. Ganz grundsätzlich geht es der Stadt mit dem neuen Angebot darum, über die Stützung der Händler und Dienstleister auch zukünftig die Attraktivität der Innenstadt zu erhalten und zu sichern.

Dass das Engagement der Wirtschaftsförderung auch in der aktuellen Situation über den Einzelhandel hinaus geht, macht der Bürgermeister ebenfalls deutlich. Zwar könne die Stadt - abgesehen etwa von der beschlossenen Stundung der Gewerbesteuern - nicht direkt helfen. Die Wirtschaftsförderung vermittle jedoch zu den einzelnen Unterstützungsangeboten von Bund und Land und helfe dabei, die entsprechenden Anträge zu stellen. "Wir haben viele Einzelanfragen von Unternehmen, die sich bei der Wirtschaftsförderung erkundigen, was sie in der Corona-Krise konkret tun können", berichtet der Politiker.