GIESSEN - "Pro Familia" setzt am Dienstag, 30. März, um 18.30 Uhr seine Trennungsreihe für Frauen in der Liebigstraße 9 fort. Themenschwerpunkt ist die Trennungsverarbeitung in Selbsthilfegruppen, Referent ist Diplom-Psychologe Jürgen Matzat von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Eine Anmeldung ist aufgrund der aktuellen Lage erforderlich. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Kontakt: 0641/77122, E-Mail: giessen@profamilia-online.de oder über die Homepage www.profamilia.de.