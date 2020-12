Hilfe für Kinder in aller Welt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Während der Corona-Pandemie sind die Kinder in armen Ländern und Krisengebieten besonders betroffen. Deshalb brauchen sie umso dringlicher Hilfe. Die Ehrenamtlichen der Unicef-Gruppe Gießen haben bisher jedes Jahr die beliebten Unicef-Weihnachtskarten bei Karstadt verkauft. Der Erlös wurde dann für die vielen Unterstützungsprojekte bei Katastrophen in aller Welt gebraucht. Wegen der Pandemie kann dieser Verkauf jedoch diesmal nicht stattfinden. Allerdings haben sich alternativ einige andere Verkaufsstellen bereiterklärt, die Weihnachtskarten anzubieten. Sie können bei folgenden Geschäften erworben werden: Alpha-Buchhandlung in der Katharinengasse, Lehmannsche Buchhandlung in der Frankfurter Straße, Central-Apotheke in Heuchelheim, Apotheke Klein-Linden im Hegweg, Apotheke am Ludwigsplatz, "Modehaus Bratfisch" im Neuenweg, Buchhandlung Alte Lahnbrücke in Wetzlar, "Weltladen" in Wetzlar und in Grünberg sowie die Stern-Apotheke in Butzbach. Im Internet sind die Karten unter www.unicef.de erhältlich.