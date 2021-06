Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Gruppenangebot für Kinder psychisch erkrankter Eltern des Caritasverbandes Gießen startet im Herbst neu. Ab sofort sind Vorgespräche und Anmeldungen möglich.

„Klar, krank werden kann jeder! Kinder und Erwachsene reden darüber, wer gerade Grippe oder Windpocken hat. Aber wenn deine Mutter oder dein Vater eine psychische Krankheit hat, ist es viel schwieriger, das jemandem zu erzählen.“ Mit diesen Worten wendet sich ein Faltblatt der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) des Caritasverbandes Gießen direkt an Kinder, deren Eltern an einer psychischen Erkrankung leiden. „Wenn es den Eltern nicht gut geht, haben es auch die Kinder nicht leicht: Vielleicht machst Du Dir viele Sorgen um Deine Mutter oder Deinen Vater. Oder Du musst zuhause mehr helfen und hast weniger Zeit für Freunde und zum Spielen“, heißt es darin weiter.

Mit dem seit vielen Jahren bestehenden Projekt bietet die PSKB Gießen einen Zugang zur Zielgruppe und präventiv wirksame Hilfe für Kinder. Es wird durch Spenden finanziert. Jetzt haben die Vorgespräche zur Aufnahme in die nächste Gruppe interessierter Mädchen und Jungen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren, ihren Eltern und Betreuern aus anderen Einrichtungen begonnen.

Die betreuten Kinder treffen sich in diesem Gruppenangebot einmal in der Woche von 15 bis 17 Uhr in der Beratungsstelle, Frankfurter Straße 44, zum unbeschwerten Spielen, Reden und Spaß haben. Hier lernen sie unter fachkundiger Anleitung und – orientiert an ihren konkreten Erfahrungen in der Familie – mit Hilfe vielfältiger Übungen in geschütztem Rahmen über die Situation zuhause und über ihre Gefühle, Bedürfnisse und Sorgen zu sprechen.

Anna Schlapp (M.A. Erziehungswissenschaft) und Jana Wenzel (Diplom-Rehapädagogin und systemische Familientherapeutin) stehen Eltern, Kindern und sonstigen Angehörigen für Beratungsgespräche zu Verfügung. Anmeldungen für die neue Kindergruppe im Herbst werden ab sofort unter der Rufnummer 0641/7948-119 oder -212 entgegengenommen.