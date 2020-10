Hilfe für Lesbos: GAiN ruft zu Spenden auf

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bis Januar will die humanitäre Hilfsorganisation GAiN fünf Hilfstransporte auf den Weg nach Lesbos schicken. Jeder kann mitmachen und Hygieneartikel, Ware oder Geld spenden. Unter dem Motto "Hilf Lesbos - Spende Würde" können Hygienepakete gespendet werden. Die Packliste für eine Familie besteht aus 3 x Seife, 1 x Shampoo, 3 x Zahnpasta, 6 Zahnbürsten, 1 x Rasierer mit Rasierklingen, 4 x Handtuch, 3 x Kamm/Bürste, 1 x Handcreme. Zusätzlich können noch neue Unterwäsche und Socken sowie Damenbinden eingepackt werden. Es ist auch möglich, einen Karton voll von nur einem der genannten Produkte zu spenden. Firmen können größere Mengen abgeben. GAiN, mit Sitz Am Unteren Rain 2 in Gießen, nimmt auch gebrauchte, gut erhaltene Kleidung und Schuhe entgegen. "Wer alles verloren hat, braucht Hilfe, um weiterleben zu können", soGAiN-Leiter Klaus Dewald.

Weitere Infos unter www.gain-germany.org. Spendenkonto Global Aid Network (GAiN): Volksbank Mittelhessen, IBAN DE88 5139 0000 0051 5551 55, BIC: VBMHDE5F, Zweck: Lesbos.