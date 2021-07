Hilfe für Togo aus Gießen

Fertig für den Versand nach Afrika: Akoete Sodogas und Georg Müller vor den Paletten mit Hilfsgütern für Togo. Foto: Rühl

GIESSEN - GießenBeim Gießener Hilfswerk "Global Aid Network" (GAiN) werden derzeit schwere Kisten für Westafrika gepackt. Darin sind drei Rettungsscheren für die Feuerwehren in Togo. "Trotz der über acht Millionen Einwohner gibt es bislang keine einzige Rettungsschere in meiner Heimat", berichtet Akoete Sodogas (Marburg), der das Hilfswerk "Projekt West-Afrika" ins Leben gerufen hat. Aus den Händen des Arztes Georg Müller (Solms) nahm er die Rettungsscheren entgegen, die in den nächsten Wochen nach Afrika gehen.

Die gebrauchten Rettungsscheren im Wert von 10 500 Euro sind eine Spende der Firma Weber Hydraulik GmbH aus Güglingen bei Heilbronn. Sie werden in dem westafrikanischen Land über das Max-Reinelt-Zentrum an örtliche Feuerwehren übergeben. Das Zentrum ist eine Einrichtung des Deutschen Ruderverbandes in Zusammenarbeit mit dem Projekt West-Afrika. Müller hatte das Zentrum mit angestoßen. Benannt ist das Zentrum - in der Stadt Togokomé direkt am Togosee gelegen - nach dem 2019 verstorbenen deutschen Ruderer Maximilian Reinelt. Er errang gemeinsam mit Müllers Sohn Lukas im Jahr 2012 bei den Olympischen Spielen in London im Deutschland-Achter eine Goldmedaille.

In dem Zentrum sollen nach Angaben von Müller in einer einzigartigen Kombination Sport, Bildung und Medizin vereint werden. Derzeit fehlten die 38000 Euro, um ein festes Gebäude zu errichten, wusste Müller zu berichten. Zudem soll auf dem Gelände eine Kirche für rund 15000 Euro entstehen. Müller möchte auch eine Rettungsschere in dem Zentrum ansiedeln.

Von den jetzt auf den Weg gebrachten Scheren wird eine in der Hauptstadt Lomé am Golf von Guinea im Süden des Landes stationiert. Eine zweite geht in die Stadt Atakpame in der Landesmitte und die dritte nach Kara im Norden. Die Straße N1, die diese Städte miteinander verbindet, ist die wichtigste Verbindung innerhalb des Landes. Aktuell würden Menschen auch bei mittelschweren Verkehrsunfällen verbluten, weil die Helfer ohne geeignetes Gerät nicht zu den Verletzten vordringen könnten.

"Das Maximilian-Reinelt-Zentrum ist ein Beitrag zur Völkerfreundschaft zwischen Deutschland und Togo", sagte Müller. Derzeit fehlten auch Defibrillatoren. Der einzige im Universitätskrankenhaus in Lomé ist laut Sodogas defekt. Müller berichtete, dass es inzwischen Unterstützung für das Max-Reinelt-Zentrum in Togo gibt. Der Präsident der Ärztekammer Togos, Prof. Anthony Beketi, in Lomé, der früher in Gießen gearbeitet hat, sagte dem Zentrum seine Unterstützung zu. Auch das togolesische Unternehmen "ChocoTogo" gehört nun zu den Förderern.

Müller möchte auf dem durch die Stadt Togokomé zur Verfügung gestellten Gelände auch eine Rettungsstation aufbauen. Dafür sucht er derzeit ein Fahrzeug zum Krankentransport. Wenn die Ambulanz eingerichtet ist, könnten dort auch Ärzte angesiedelt werden. Der 70-jährige Müller hat lange Jahre eine Hausarztpraxis in Albshausen bei Wetzlar geführt und war als Arzt in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen tätig. Aktuell ist Müller als Assistenzarzt für Arbeitsmedizin bei der Arbeitsmedizin Gesundheitsmanagement Mannheim tätig, die auch arbeitsmedizinisch das Unternehmen Weber Hydraulik betreut. Im Februar 1999 war er Initiator des humedica-Ärzteteams, das weltweit bei Katastrophen hilft. GAiN hat bereits geholfen, gebrauchte Ruderboote nach Togo zu transportieren.

Informationen zum Engagement in Togo gibt es unter maximilian-reinelt-zentrum.com sowie bei Georg Müller, Mobiltelefon 0170/ 9071267 oder per E-Mail an mller.georg3@googlemail.com. Spenden werden erbeten auf das Konto des Projektes West-Afrika, IBAN: DE76 5390 000 0019 2274 05 bei der Volksbank Mittelhessen.