Hilfe vom "Baum des Lebens"

Wie fällt Ihre Bilanz für die ersten Monate des Projekts aus?

Sehr positiv. Angesichts der Tatsache, dass wir erst Mitte des Jahres operativ starten konnten, konnten wir schon sehr viele angehende Gründer*innen unterstützen. Wir haben in Einführungsveranstaltungen um die 100 Personen zu Social Entrepreneurship informiert, haben 90 Erstgespräche geführt und bis Ende November 60 Einzelpersonen in der laufenden Gründungsberatung. Wir erhalten viele Anfragen rund um das Thema und sehen uns in der Annahme bestätigt, dass es eine Anlaufstelle für sozialunternehmerische Gründungen braucht.

Was ist besonders gut gelaufen?

Wir mussten sehr wenig Werbung machen, da allein über unsere Kooperationspartner sehr viele Anfragen an uns herangetragen wurden. Der Bedarf an Unterstützung ist definitiv groß und wir sind froh, ein Angebot zu haben, um das aufzufangen. Auch die Zusammenarbeit zwischen den immerhin sieben Kooperationspartnern hat sich wunderbar entwickelt - und das, obwohl wir uns aufgrund von Covid-19 nur vereinzelt persönlich getroffen haben.

Welche Gründungen und Ideen haben einen besonderen Eindruck hinterlassen?

Persönlich finde ich immer die Vielfalt der Ideen sehr beeindruckend und den tatkräftigen "Machergeist" der Gründer*innen. Ein sehr spannendes Projekt ist "Solocal Energy" aus Kassel, die mit dem solidarisch-genossenschaftlichen Ansatz Strom in kleinen Einheiten aus Sonnenenergie gewinnen möchten, Stromgewinnung dezentralisieren und lokal verankern wollen. An diesem Projekt gehen die Fragen nach Umweltschutz, subsidiärer Wirtschaft und finanzieller Teilhabe auch für weniger Betuchte Hand in Hand. Solche ganzheitlichen Herangehensweisen sind für Social Entrepreneurs nicht ungewöhnlich und unterstützenswert.

Und wo müsste noch nachjustiert werden?

Das Ziel des Programms muss es sein, eine feste Verankerung von Social Entrepreneurship in der hessischen Gründerlandschaft aufzubauen. Dank der Verlängerung um zwei Jahre haben wir nun ausreichend Zeit, um solch eine Verstetigung zu erreichen. Hierzu werden wir einige strategische Ausrichtungen nachsteuern, aber natürlich weiter den Fokus auf der direkten Gründungsunterstützung für die Teilnehmer*innen beibehalten. Nach 2022 soll es schwerpunktmäßig Anlaufstellen geben, die Social Entrepreneurs unterstützen können, zudem möchten wir bestehende Gründungsberatungen wie zum Beispiel die Industrie- und Handelskammern zu den spezifischen Anforderungen schulen, sodass auch dort eine Beratung erfolgen kann. (bl)

*

Birgit Heilig ist Mitglied im Vorstand des Vereins "Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland" und dort verantwortlich für das Förderprogramm für soziale Gründer.