"Hiroshimaplatz" mitten in Gießen

Gegen Atomwaffen: die Kundgebung in der Innenstadt.

GIESSEN (rsc). Nach 31 Jahren und acht Monaten wurde der Katharinenplatz am Donnerstagnachmittag erneut symbolisch zum "Hiroshimaplatz". Vier Jahre zuvor - 1985 - hatten SPD und Grüne die Stadt Gießen zur atomwaffenfreien Zone erklärt. Drei Jahre später - 6. Dezember 1988 -, am Jahrestag der Bombardierung Gießens, gaben DKP und Jusos dem bis damals namenlosen Platz vor dem City-Center symbolisch den Namen Hiroshimaplatz. Die beantragte offizielle Benennung des Platzes verweigerten jedoch die Magistratsparteien.

Zweieinhalb Dutzend Teilnehmer hatten sich auf diesem Platz zur Kundgebung anlässlich des 75. Jahrestages des Atombombenabwurfes der USA auf Hiroshima - 6. August 1945 - versammelt. Eingeladen hatte das Friedensnetzwerk Gießen, das - so die Sprecherin Martina Lennartz (Stadtverordnete der Gießener Linken) - nicht nur aus DKP-Mitgliedern bestehe. Lennartz forderte in ihrer Rede, den Platz "wieder" umzubenennen. Daraufhin wurde ein Namensschild mit "Hiroshimaplatz" über das vom "Katharinenplatz" geschoben. Lennartz (DKP) kündigte an, erneut einen Antrag auf Platzumbenennung im Parlament zu stellen. Das Friedensnetzwerk fordere zudem, statt der atomaren Teilhabe der Bundeswehr die US-Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Statt für neue Kampfjets solle das Geld lieber für das Gesundheitswesen verwendet werden. Und Deutschland solle dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beitreten.

Dr. Burkhard Staude ist seit vielen Jahren Mitglied in der Gießener Regionalgruppe der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges). Er beklagte, dass auch noch 75 Jahre danach die Überlebenden an den Spätfolgen wie Leukämie und anderen Krebserkrankungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen litten. "Wir wissen, wirksame ärztliche Hilfe ist in einem Atomkrieg nicht möglich." Möglich dagegen sei eine atomwaffenfreie Welt. Doch in Büchel in der Eifel seien mit Einverständnis der Bundesregierung 20 Atomwaffen stationiert. Dort trainierten auch im Jahr 2020 deutsche Luftwaffenpiloten den Abwurf von Atombomben auf russische Städte.

Klaus Zecher erinnerte als DGB-Vorsitzender Mittelhessen daran, dass 75 Jahre nach dem Abwurf der Atombomben auf japanische Städte der nukleare Wettlauf ungeahnte Ausmaße erreicht habe. "Alle neun Atommächte stecken Unsummen in die Modernisierung ihrer Nukleararsenale. Anfang nächsten Jahres könnte mit dem russisch-amerikanischen `New Start´-Vertrag das letzte verbliebene Rüstungskontrollregime für Atomwaffen auslaufen", warnte Zecher.

Weitere Redebeiträge lieferten Lara Herrlich (SDS) sowie Francesco Aman (Die Linke). Vorgelesen wurden zudem diverse originale kurze Berichte von Zeitzeugen des Bombenabwurfes. Ernesto Schwarz untermalte die Kundgebung musikalisch.