Historiker der JLU Gießen an digitalem Corona-Archiv beteiligt

Man muss halt Prioritäten setzen: Mit ihrer Sorge um ausreichend Toilettenpapier haben die Deutschen bei ihren Nachbarn für mehr als Schmunzeln gesorgt.

GIESSEN/HAMBURG - Fotografierte leere Regale und Schnelltests oder Wünsche für die Zeit nach Corona: In einem digitalen Archiv überliefern Menschen ihre Erfahrungen während der Pandemie für die Nachwelt. Historiker mehrerer Universitäten haben die Online-Plattform vor rund einem Jahr ins Leben gerufen - und mittlerweile mehr als 4000 Beiträge von Bürgern gesammelt.

"Ungefähr 70 Prozent der Beiträge sind Fotos", berichtet Benjamin Roers, Historiker an der Justus-Liebig-Universität (JLU) und einer der Initiatoren des Projektes. Aber auch tagebuchartige Texte und Videos seien dabei. "Es ist unser Anspruch, möglichst viele und unterschiedliche Perspektiven zu sammeln." Die Erfahrungen der Gesellschaft sollten in ihrer Breite abgebildet werden.

Wer die Nutzer sind, die Beiträge hochladen, darüber können die Historiker allerdings keine genauen Aussagen machen. Denn Alter oder Geschlecht müssen nicht angegeben werden. Aber nicht nur jüngere, internetaffine Menschen machen mit: Die nach den bisherigen Erkenntnissen älteste Nutzerin sei 89 Jahre alt gewesen, erzählt der Wissenschaftler. Sie sei von dem Team telefonisch bei der Einreichung ihres Beitrags unterstützt worden. Kaum vertreten sind Roers zufolge vermutlich beispielsweise Menschen, die gerade angesichts der Krise um ihre Existenz bangen. Gemeinsam mit Historikern der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Hamburg hat Roers das "Coronarchiv" gegründet. "Wir haben das quasi zu viert in unserer Freizeit aufgebaut." Auch jetzt seien die Initiatoren noch ehrenamtlich im Einsatz, hinzu kämen aber mehr als ein halbes Dutzend studentische Hilfskräfte.

Für die Nachwelt

Die Initialzündung für das Projekt sei die Frage gewesen: "Was können wir tun, damit späteren Historikern Material zur Verfügung steht, um zur Alltagsgeschichte der Corona-Pandemie zu forschen?", erinnert sich Roers. Als sich die Wissenschaftler zu Beginn der Corona-Krise diese Frage gestellt hätten, habe es ein solches Projekt noch nicht gegeben. Deshalb habe das Team es in einer "Nacht- und Nebelaktion" kurzerhand selbst ins Leben gerufen. "Nach drei Tagen war es online."

Die mittlerweile eingegangenen Beiträge spiegeln den Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland wider: "Inhaltlich sind Trends oder Einschnitte zu erkennen", erzählt Roers. "Am Anfang war materieller Mangel oft Thema", sagt der Historiker mit Blick auf Hamsterkäufe. "Aber auch Existenzängste und Einsamkeit." Dann seien die Beschränkungen im öffentlichen Raum sowie die Maskenpflicht zur Sprache gekommen. In letzter Zeit hätten einige Nutzer Fotos von Corona-Schnelltests hochgeladen.

Die Plattform wird auf den Servern der Universität Hamburg gehostet. Dort findet derzeit auch eine Lehrveranstaltung in Kooperation mit einer US-amerikanischen Universität statt: "Digital Public History: Alltagsgeschichte(n) der Pandemie in Deutschland und den USA". Die Partner-Uni in Indianapolis hat ein vergleichbares Online-Archiv eingerichtet. Auch in anderen Ländern gebe es ähnliche Datenbanken, sagt Roers. In Deutschland sei das Corona-Archiv seines Wissens nach aber das einzige dieser Art. In Hessen sammelt etwa auch das Historische Museum in Frankfurt Corona-Erinnerungsstücke von Bürgern.

Das Online-Projekt der Historiker biete eine willkommene Ergänzung und einen anderen Blickwinkel auf das Alltagsgeschehen, meint Thilo Bauer, Geschäftsführer des Verbands deutscher Archivarinnen und Archivare. "Man kann hier gut dokumentieren, was in der Gesellschaft passiert, und zwar außerhalb der klassischen Archivüberlieferung, wie wir sie sonst aus den Verwaltungen kennen". Es sei auch eine Möglichkeit, den Bürgern und Bürgerinnen die Funktion von Archiven nahe zu bringen.

Interessierte können auf dem Portal auch selbst nach Beiträgen zu den verschiedenen Corona-Aspekten suchen. Auf der Webseite haben die Macher zudem einen Rückblick auf das vergangene Jahr mit ausgewählten Dateien zusammengestellt.

Berichte von Rassismus

Eine Tonaufnahme etwa dokumentiert eine Lautsprecheransage der Feuerwehr in München zu Kontaktbeschränkungen. Eine Frau mit asiatischen Wurzeln berichtet von Rassismus: "Es war für mich gerade am Anfang der Pandemie unangenehm, Bahn und Bus zu fahren und überhaupt draußen in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein." Sie schreibt von ihrer Angst, für eine "Infizierte aus China" - wo die Pandemie ihren Anfang nahm - gehalten zu werden.

Ein Sechsjähriger schreibt, dass er für seine Freunde Schatzjagden organisiert habe. Und eine Frau hat eine "Vorfreudebox" gebastelt, in die sie Kärtchen mit Wünschen für die Zeit nach der Pandemie wirft. Darauf steht zum Beispiel: "Alle meine lieben Menschen um mich herum knuddeln, drücken, umarmen!"