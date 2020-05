Historische Ortskerne erhalten

Jetzt teilen:

giessen (red). Ein Regionalverband "Stadtbild Deutschland" wurde gegründet. Im Fokus des Vereinsablegers sollen nicht nur die Städte Marburg, Gießen, Wetzlar oder Alsfeld stehen, sondern verstärkt auch kleine Orte. Zwar hat in den letzten Jahren ein Umdenken beim Umgang mit historischen Bauten oder Ortskernen stattgefunden, dennoch gibt es gefährdete Baudenkmale, die dem Verfall ausgesetzt sind. Im nördlichen und östlichen Raum Mittelhessens kommt hierzu außerdem der demografische Wandel und der Wegzug aus ländlichen Gebieten. Der in den letzten Jahren stark gewachsene Verein ist parteipolitisch unabhängig und wird von vielen jungen Menschen unterstützt, die sich zunehmend bei Stadt- und Ortsgestaltung einbringen. Es gilt hierbei, einen gesellschaftsübergreifenden Konsens und eine gesamtgesellschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen. Stadtbild Deutschland ist ein bundesweit wirkender Verein, der sich für Denkmalschutz, traditionelle Architektur und Rekonstruktionen einsetzt. Als Vorsitzender wurde der 32-jährige Jan-Patrick Wismar (Marburg) ernannt, der sich schon erfolgreich für den Erhalt der alten Post in Gießen einsetzte und die Bürgerinitiative "Historische Mitte Gießen" gründete. Interessierte können sich unter mittelhessen@stadtbild-deutschland.de oder janpmw@googlemail.com melden.