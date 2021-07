Hoch hinaus auf den Gießener Bismarckturm

Beliebtes Ausflugsziel: In den nächsten Monaten können Gießener und Besucher erneut die schöne Aussicht vom Bismarckturm genießen. Foto: Jung

GIESSEN - Der Bismarckturm öffnet wieder nach langer Pause. Das historische Bauwerk auf der Hardt in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses ist ab dem 18. Juli bis Oktober an den ersten und dritten Sonntagen im Monat jeweils von 14 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Die genauen Termine sind: 1. und 15. August, 5. und 19. September sowie 3. und 17. Oktober. Aus einer Höhe von 15 Metern können Besucher einen schönen Blick in das Gießener Umland und bei klarer Sicht bis in den Vogelsberg und den Taunus genießen.

Die lange Wartezeit, um den Turm besichtigen zu können, resultierte aus Bauarbeiten an der Zugangsallee, die aufgrund von Abspülungen durch starke Regenfälle notwendig geworden waren, wie Dr. Bernhard Höpfner, Vorsitzender des Fördervereins berichtet. Der Weg war für Kinderwagen und Rollstühle nur schwer befahrbar, doch dieses Problem ist jetzt gelöst. Undichtigkeiten im Inneren des Turmes müssen zwar noch ausgebessert werden, ein Aufstieg ist allerdings bereits möglich - gerade rechtzeitig zum Beginn der hessischen Sommerferien. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Vereins Ehrenamt werden die Gäste empfangen, sie auf die erforderlichen Hygienebestimmungen hinweisen und deren Einhaltung kontrollieren.

Das mit Basaltlava aus der Rabenau errichtete Gebilde wurde 1906 im Westen der Stadt offiziell eingeweiht - mit Fackelzug und unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, um "des Reiches Schöpfer" und Einiger, Otto von Bismarck, zu ehren. Seit Mitte der 1970er war der Turm wegen Baufälligkeit gesperrt. Im Jahr 2007 initiierte Bernhard Höpfner die Sanierung, 150 000 Euro wurden seinerzeit dafür aufgewendet. Infolge von Baumaßnahmen und der Corona-Pandemie musste das beliebte Ausflugsziel geschlossen bleiben, auch 2021 fielen die ersten Termine aus. Einen kleinen Lichtblick gab es dennoch: denn im September 2020 erhielt der Förderverein Bismarckturm Gießen den Hessischen Denkmalschutzpreis für die gelungene Instandsetzung.