Hoch modern und gemütlich: "Knossos"-Neubau in Gießen nimmt Form an

Idyllisch am Lahnufer gelegen, nimmt der Neubau des "Knossos" mit mehreren Terrassen allmählich Form an. Eröffnung soll im Frühjahr 2021 sein. Foto: Docter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Noch sieht auf der Baustelle für den Neubau des Restaurants "Knossos" am Lahnufer alles ein wenig chaotisch aus. Stapel voller Baumaterialien liegen in den Räumen, Kabel hängen aus Decken und Wänden, während Bauarbeiter und Techniker emsig durch das zweigeschossige Gebäude huschen. Wer regelmäßig auf der Sachsenhäuser Brücke unterwegs ist, konnte aber die vergangenen Monate feststellen, dass es mit dem beliebten Ausflugs- und Einkehrziel flott voran geht. Die großzügigen Glasflächen sind mittlerweile allesamt eingebaut, man ist trotz der Corona-Unwägbarkeiten "im Zeitplan. Nächste Woche starten die Arbeiten an der Fassade", berichtet Bauleiter Philipp Orth am Montagvormittag bei einem Rundgang. Die Fortschritte beim Neubau und seinen weiträumigen Terrassenflächen lassen auch Geschäftsführerin und Bauherrin Christiane Roth strahlen: Im Frühjahr 2021 soll Eröffnung sein, lässt sie im Gespräch mit dieser Zeitung wissen.

Beim Betreten des Erdgeschosses fällt sofort auf, wie groß der untere Saal ist: Auf einer Fläche von circa 300 Quadratmetern wird es 120 Sitzplätze geben, bei einer Raumhöhe von stolzen 3,90 Metern. Im Obergeschoss sind im Innenbereich 40 Plätze angedacht, sowie 20 bis 25 weitere auf der dortigen Terrasse mit Holzboden, die einen herrlichen Blick über die Lahn bietet. Dem steht die Aussicht vom Terrassenbereich der unteren Etage kaum nach. Hier wird es mit künftig 150 Sitzplätzen mehr als vorher geben. Hinzu kommt noch ein Lounge-Bereich, wie Architektin Diplom-Ingenieurin Ute Kramm von aplus architektur - das Gießener Büro hatte bereits das neue Rathaus entworfen - berichtet. Somit besteht auch die Möglichkeit für Veranstaltungen. Außenbereiche wie Innenflächen werden barrierefrei sein, da das Gebäude ebenfalls einen Aufzug erhält.

Zu der Gesamtnutzfläche von rund 1000 Quadratmetern gehören darüber hinaus eine Bar im Obergeschoss - dieser Gastraum kann zusammen mit der Terrasse auch für Einzelveranstaltungen gemietet werden - sowie eine hoch moderne Küche im Erdgeschoss. Und die ist bereits im Betrieb, nämlich im benachbarten Zelt. Hier kann das Personal "schon mal die Abläufe üben", sagt Christiane Roth. Im Neubau wird die Küche dann mit einer Lüftungsanlage kombiniert, in der sogar die entstehenden Aerosole "durch UV-Strahlung zerstört werden", gibt Philipp Orth einen Einblick in die dahintersteckende Technik. Damit die Speisen auch im Obergeschoss die gewünschte Temperatur haben, entsteht dort eine weitere, wenn auch kleinere Küche. Zusätzlich wird es gleich fünf Kühlräume geben, "um die Kühlkette aufrechtzuerhalten", erläutert Roth. Für den parallel laufenden Cateringbereich bedeutet dies, dass künftig für bis zu 400 Personen gekocht werden kann, sagt Ute Kramm.

"Wollen das Bestmögliche"

Der laut Orth "hohe technische Aufwand" etwa bei Lüftungs- und Heizungsanlagen mit Steuerungs- und Messtechnik auf dem neuesten Stand ist ganz im Sinne von Christiane Roth. "Wir wollen das Bestmögliche", betont sie. Kramm nennt in diesem Zusammenhang auch die Deckengestaltung im großen Saal unten. "Für die Akustik haben wir viel in die Decken gepackt, damit man Gespräche von der Verständlichkeit her so hinbekommt, dass Gemütlichkeit erzeugt wird", erklärt sie. "Gemütlich" soll es auch beim Ambiente mit seiner griechisch-deutschen Innengestaltung der Räume zugehen, sagt Roth. Auf dem Speiseplan hingegen werde die griechische Küche "mit vielen Fischgerichten" dominieren.

Natürlich braucht eine solch beliebte Location wie das "Knossos" auch eine entsprechende Anzahl an Pkw-Parkplätzen. So sind hier 74 Stellplätze inklusive zweier Behinderten-Parkplätze geplant. Obendrein entstehen Fahrradständer und fünf Ladestationen für E-Bikes sowie zwei weiterer solcher Strom-"Tankstellen" für Autos. Schließlich wurde auch noch ein Lichtkonzept entwickelt, um im Dunkeln das Gebäude erstrahlen zu lassen. "Durch die Beleuchtung wird es sein Aussehen komplett verändern", kündigt die Architektin an.

Zu den Kosten für all das möchten Christiane Roth und Ute Kramm keine Angaben machen, aber es ist nicht zu übersehen, dass hier einiges investiert wird. Bei Baubeginn im vergangenen März war man noch davon ausgegangen, dass die Eröffnung bereits im Oktober stattfinden könnte. Doch alle Beteiligten möchten sich nun etwas mehr Zeit nehmen, um für ihre Gäste und Stammkunden alles schön herzurichten. Das "Knossos" bleibt im Übrigen dank seiner für die Zwischenzeit errichteten Container- und Zeltbauten auch weiterhin geöffnet. "Es läuft gut", zeigt sich Christiane Roth zufrieden damit, wie Restaurant und Catering-Service bislang durch die Corona-Zeit gekommen sind. Und so hofft man natürlich auch hier darauf, dass die Infektionszahlen nicht zu stark ansteigen und keine zweite Schließzeit erforderlich machen.