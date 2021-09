Hochschulluft digital schnuppern an der THM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Für alle Interessierten bietet StudiumPlus, das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), digitale Schnuppervorlesungen an. Am 20. September berichtet Prof. Werner Bonath, Studiengangsleiter Ingenieurwesen Elektrotechnik, über „Mikrochips – die Technologie, die die Welt verändert hat“. Prof. Jens Minnert, Studiengangsleiter Bauingenieurwesen, schließt am 21. September die Vorlesungsreihe mit dem Thema „Innovationen im Bauwesen“ ab. Alle Schnuppervorlesungen beginnen um 16 Uhr. Die Zugangsdaten für die digitalen Vorlesungen findet man unter go.thm.de/SP-onlineVL. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.