Höchste Auszeichnung der Stadt Gießen verliehen

Ein Abend im Namen des Gedenkens: Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz ehrt Prof. Sascha Feuchert mit der höchsten Auszeichnung Gießens.

Giessen. Es vergehen nicht einmal vier Stunden von der Ankunft auf der Selektions-Rampe in Auschwitz-Birkenau bis zum Gang in die Gaskammer. 651 Männer, Frauen und Kinder verlieren dort an diesem 27. Februar 1943 in einer "routinierten Prozedur" ihr Leben. Auch die 55-jährige Pädagogin Hedwig Burgheim. "Sie hatte keine Chance", leitet Prof. Sascha Feuchert seine Dankesrede für die Verleihung der höchsten Auszeichnung der Stadt Gießen ein. Die Menschen wurden ermordet, "weil sie Juden waren und die Nationalsozialisten ihnen deshalb das Lebensrecht absprachen und nahmen". Doch die Täter hatten es darüber hinaus noch auf etwas Anderes abgesehen: "Dass mit den Menschen auch die Erinnerungen an sie verschwinden, dass ihr Leben restlos getilgt wird." Genau dies verhindert der Professor für neuere deutsche Literatur mit dem Schwerpunkt Holocaust- und Lagerliteratur bereits seit Jahrzehnten durch großes gesellschaftliches Engagement. Für sein umfangreiches Wirken als Leiter der Arbeitsstelle Holocaustliteratur (AHL) der Justus-Liebig-Universität, als Vorsitzender des Literarischen Zentrums Gießen sowie als ehemaliger Vizepräsident und "Writers-in-Prison"-Beauftragter der Schriftstellervereinigung PEN Deutschland hat der 48-Jährige nun die Hedwig-Burgheim-Medaille erhalten. Er betont, die Ehrung auch stellvertretend für das gesamte Team der AHL entgegenzunehmen. Doch die Zukunft der interdisziplinären Einrichtung ist ungewiss.

Als Sascha Feuchert - aufgrund der Corona-Bestimmungen vor nur rund 100 Gästen - im Atrium des Rathauses die letzten Momente im Leben der jüdischen Pädagogin rekonstruiert, bekommen die abscheulichen Gräueltaten der Nazis eine fast unerträgliche Bildhaftigkeit. Dass das Erfassen und Bewahren von Erinnerungen an den Holocaust keine leichte und dazu nicht immer gern gesehene Aufgaben ist, schlage sich unter anderem in den Reaktionen nieder, die die AHL von "besorgten" Bürgern erhalte, berichtet Feuchert. So wüsste sein Team auch, "wie es sich anfühlt, bei einer Veranstaltung von Wutbürgern angeschrien und körperlich bedrängt zu werden". Doch neben der großen Belastung sei die Arbeit "ganz häufig auch sehr erfüllend; wir durften beeindruckende Menschen treffen und dabei mithelfen, ihre Geschichten zu erzählen". Umso unverständlicher ist es, dass die Zukunft für die Mitarbeiter der AHL derzeit auf der Kippe steht. Nach einer Evaluation soll entschieden werden, wie und ob es für sie nach dem kommenden Wintersemester weitergeht. Vor diesem Hintergrund richtet Feuchert unter Applaus deutliche Worte an Politik und Universität: "Wer Erinnerungsarbeit will, wer möchte, dass zukünftige Lehrer wissenschaftlich fundiert ausgebildet werden, um auch weiterhin sicherzustellen, dass der Holocaust in unserem Bewusstsein bleibt, auch wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, der muss das finanzieren. Erinnerungsarbeit kostet Geld und braucht professionelles Personal, das seine Arbeit langfristig und vor allem sozial abgesichert angehen kann."

Wie wichtig, aber auch aufwändig dieses Schaffen ist, würdigt Dr. Regula Venske, Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland (kurz für: "Poets, Essayists, Novelists"), in ihrer Laudatio. Die Mitherausgabe der "Lodzer Getto-Chronik" etwa muss "eine Sisyphos-Arbeit" gewesen sein: das Entziffern von 2000 kaum leserlichen Seiten auf dünnem Papier, teils unvollständig oder nur in Durchschlägen überliefert. "Wir sind alle Zeitzeugen, auch die Nachgeborenen, auch die von Dir Lernenden, alle", so die Laudatorin. Gießen sei eine Stadt, die es "ernst meint mit dem Gedenken und der Erinnerungskultur, indem sie beides zum Studieninhalt und Forschungsschwerpunkt einer universitären Arbeitsstelle macht" und jene ehre, die sich in der Nachfolge Hedwig Burgheims als Vermittler um Verständigung auszeichneten. Mit dieser "tapferen Frau" habe der Preisträger vieles gemein: "Das Pädagogische, die Leidenschaft für Wahrheit und Gerechtigkeit", verbunden mit "einer klaren Haltung und auch einer gewissen Kompromisslosigkeit". In Anlehnung an ein Zitat des Lyrikers Paul Celan fragt Venske eindringlich: "Wer zeugt für die Zeugen?" Sie schließt mit Blick auf Sascha Feuchert: "Die Welt braucht Dich, noch lange."

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz schaut auf die Biografie Hedwig Burgheims zurück. Als Leiterin des Fröbelseminars bildete sie in Gießen 800 Erzieherinnen aus. Werte der Aufklärung und des Humanismus prägten ihre Arbeit, bis sie von 1933 an "auf ihr Jüdisch-Sein reduziert", stigmatisiert, mit einem Berufsverbot belegt und entrechtet wurde. Die Pädagogin sei "im doppelten Sinne Opfer ihrer Zeit" geworden, so Grabe-Bolz: "als Jüdin und als moderne Frau". Die sechs Millionen Juden, die im Holocaust ermordet wurden, sieht sie als "Mahnung und Auftrag zugleich". Vor allem, da das Bundesamt für Verfassungsschutz aktuell eine Zunahme antisemitischer Straftaten "bis in bürgerliche Kreise hinein" verzeichnet. "Der alte Hass wird salonfähig", zitiert die OB den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang. Sascha Feucherts Engagement - die Bewahrung an das Andenken der Holocaust-Opfer - setze dieser Entwicklung etwas entgegen und schaffe es, "eine Brücke zur Gegenwart zu schlagen". Und auch die musikalische Begleitung der Feierstunde ist eine solche Brücke. Das Leben der Künstler und Komponisten Ilse Weber, Gideon Klein, Viktor Ullmann und Pavel Haas wurde ebenfalls in den Vernichtungslagern der NS-Verbrecher ausgelöscht. Doch Teile ihrer, im Getto Theresienstadt entstandenen Werke konnten gerettet werden. Sopranistin Sybille Plocher singt nun ihre Lieder, begleitet von Tatjana Dravenau am Piano.