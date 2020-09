Hochzeitsreise mit "Elsa" auf der Lahn

Mini-Hochzeitsreise nach der standesamtlichen Trauung: Waldemar und Regina Schulz im Tretboot auf der Lahn. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (kg). Schöner kann ein Hochzeitstag kaum sein: Nach der standesamtlichen Trauung in der Villa Leutert fuhren Waldemar und Regina Schulz mit dem Fahrrad durch die Stadt. Dabei schepperte es ordentlich, denn Freunde und Bekannte hatten Büchsen für die "Fahrt ins Glück" am Rad befestigt.

Nach der Stärkung mit der kleinen Hochzeitsgesellschaft ging es sportlich weiter: Am Lahnufer bestieg das Paar "Elsa", einen pinkfarbenen Flamingo mit Pedalantrieb, um bei herrlichem Wetter ein Stück den Fluss hinaufzufahren. Das sportlich engagierte Paar hat eine besondere Affinität zum Wasser, ist beispielsweise auch mit im Drachenboot der "Hassia" unterwegs . Und so suchten die beiden auch an ihrem besonderen Tag die Nähe zum Wasser.