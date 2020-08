Hof der Werkstattkirche in Gießen entsiegelt

Zusammenkunft auf der entsiegelten Fläche: Sitzend (v.l.) Hartmut Schramm, Stephan Faber und Matthias Möhl, Soroptimisten Hilde Hammermann und von der Werkstattkirche Bärbel Weigand, Christoph Geist und Marina Gust. Foto: Schäfer

GIESSEN. Erst einmal stutzig wird man, betritt man den Hofbereich vor der Werkstattkirche in der Ederstraße. Dorthin war die Presse eingeladen, um der Öffentlichkeit die Entsiegelung dieses Bereiches zu präsentieren. Denn statt der bisherigen Asphaltfläche zeigt sich inmitten dieser 100-Quadratmeter ein großes Betonsteinareal, das topografisch wie eine leichte Mulde gestaltet ist. Und die Frage stellt sich: Was soll daran entsiegelt sein?

Sogleich klärt Hartmut Schramm, der Geschäftsführer des Unternehmens Rinn Beton- und Naturstein, auf: Die Fugen der Betonsteine mit der Bezeichnung Hydrosiliton RC 40 - 40 steht für den Prozentanteil des verwendeten Recyclingmaterials - sind nicht mit Mehlkorn verschlossen, sondern mit 1,3-Millimeter-Split. Durch diese Fugen laufen pro Quadratmeter in jeder Sekunde bis zu 600 Milliliter Wasser ab; auf den verlegten 100 Quadratmetern sind es 60 Liter. Unter den Betonplatten befindet sich eine 60 Kubikmeter umfassende Rigole (Kiesspeicher), durch den das Regenwasser sickert. Bevor es dann das Grundwasser erreicht, wird es durch eine Sandschicht gefiltert. So kann es seinen natürlichen Verlauf in den Boden und dann ins Grundwasser nehmen. Bei Starkregen bietet die Mulde einen zusätzlichen Stauraum, wenn die Versickerung etwas mehr Zeit braucht, als das Regenwasser von oben herunterprasselt. Zudem verhindert ein Gully am Rande das Überlaufen der Mulde.

In den Bereich des Möglichen rückte das Wunschprojekt der Werkstattkirche - "Wir sind so arm wie ´ne Kirchenmaus", so ein Sprecher - erst durch das ausgesprochen großzügige Angebot der Firma Faber & Schnepp, den Löwenanteil der Kosten zu übernehmen. Als dann auch das Unternehmen Rinn Beton- und Naturstein zusagte, das Ökopflaster zu spendieren, schien das Vorhaben in trockenen Tüchern zu sein. Im Rahmen der konkreten Vorbereitungsarbeiten stellte sich jedoch heraus, dass der Untergrund des Hofes eine etwa zwei Meter mächtige Lehmschicht aufwies, die nahezu wasserundurchlässig ist. Diese würde die vorgesehene Versickerung nicht ermöglichen. So musste diese Schicht zumindest in einem Teil der Hoffläche entfernt und durch eine unterirdische Rigole ersetzt werden.

Dies bedeutete erheblichen Mehraufwand und damit höhere Kosten. Jetzt stand das gesamte Projekt auf der Kippe. Daraufhin stockte zum einen Faber & Schnepp sein finanzielles Engagement auf. Dazu kam eine große Spende vom Gießener Club Soroptimist International, der die Werkstattkirche auch in der Vergangenheit schon mehrfach sehr großzügig unterstützt hat. Auch kleinere private Spenden flossen, sodass es der Durchführung nichts mehr im Wege stand.

Stephan Wagner, Geschäftsführer von Faber & Schnepp, erläuterte bei der Einweihung der entsiegelten Fläche, dass das Unternehmen seit seiner Gründung immer wieder kirchliche und soziale Zwecke unterstützt und gefördert habe. "Dass wir in diesem Fall mit der Entsiegelung des Werkstattkirchenhofes das Projekt mit dem Einsatz unserer firmeneigenen, praktischen Arbeit realisieren konnten, ist aber schon etwas Besonderes." Da habe der Beitrag auch "höher als sonst" ausfallen dürfen. Schramm vom Unternehmen Rinn betonte: "Dass wir damit zugleich die wichtige Arbeit der Werkstattkirche mit benachteiligten Menschen fördern können, entspricht unserer sozialen Verantwortung für die Region." Hilde Hammermann von Soroptimist erzählte, dass die Arbeit der Werkstattkirche in der Gießener Nordstadt ihren Club von Anfang an sehr beeindruckt habe. "Das Engagement der Initiatoren und Motoren, Bärbel Weigand und Christoph Geist, ist vorbildlich und aller Unterstützung wert." Gemeinwesenarbeiterin und Netzwerkerin in der Werkstattkirche Weigand meinte, dass im Verhältnis zu den anderen ökologischen und nachhaltigen Maßnahmen der Werkstattkirche der Sinn der Versickerungsmulde nicht so konkret erfahrbar und einsichtig sei wie etwa die Wiederverwendung gebrauchter Möbel, Hausratsgegenstände oder Kleidungsstücke. "Aber unsere Versickerungsmulde fällt auf, macht neugierig. Wir können an ihrem Beispiel aufzeigen, wie der natürliche Weg des Regenwassers verläuft und welche Probleme versiegelte Flächen haben." Christoph Geist, Pfarrer der Werkstattkirche, bedankte sich bei allen Spendern; auch bei den privaten, "die unsere letzte Finanzierungslücke geschlossen haben."