Hoffnung auf neue Perspektiven mit Biden

Mit dem neuen US-Präsident Joe Biden wird die Rückkehr zum Multilateralismus wieder wahrscheinlicher. (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN. Nach vier Jahren „America first“ bietet die Amtseinführung des 46. US-Präsidenten Joe Biden am 20. Januar die Chance auf einen Neustart der transatlantischen Partnerschaft. Nicht nur in Deutschland knüpft die Wissenschaftscommunity an die absehbare Rückkehr der USA zu Multilateralismus und wieder wachsender Wertschätzung der internationalen Zusammenarbeit besondere Erwartungen. Das Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen (KIWi) des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) hatte aus diesem Anlass am Montag zu einer digitalen Expertenrunde eingeladen. Thematisiert wurden die wissenschaftspolitischen Schwerpunktsetzungen der Biden-Administration, der weltweite Wettbewerb um wissenschaftliche Talente und die Frage nach der Internationalen Hochschulzusammenarbeit unter der neuen Regierung. Moderatorin Kate Maleike vom Deutschlandfunk sowie der Präsident des DAAD und Präsident der Justus-Liebig-Universität, Prof. Joybrato Mukherjee, begrüßten die fünf Experten, welche sich aus den Vereinigten Staaten zuschalteten, sowie die rund 500 digitalen Teilnehmer.

Aktuelle Lage

„Das Klima schützen, die Pandemie bekämpfen. Der Präsident hat viele schwere Aufgaben“, beginnt Maleike die Moderationsrunde. Der Sturm auf das Kapitol wirke immer noch nach und der Wunsch nach einem Neustart sei sehr groß. Das bestätigt auch Mukherjee. „Ich habe das Rennen mit größter Anspannung verfolgt. Die Trump-Administration habe ich mit Sorgen beobachtet. Den Sturm auf das Kapitol sehe ich als Fanal.“ Der neue Präsident sehe sich einer schweren Hypothek gegenüber, die dortige Entwicklung müsse man intensiv reflektieren. „Die Pandemie und die innenpolitische Lage werden für Biden höchste Priorität haben, aber ich denke, dass wir neue Perspektiven für die transatlantischen Beziehungen haben werden“, meint der Hochschulpräsident. Man müsse das Thema engagiert angehen, dann können sich neue Beziehungen entwickeln. „Die Universitäten in den USA haben eine ‚gelebte Autonomie‘ und die wurde selbst durch Trump bedingt eingeschränkt“, berichtet Mukherjee. Dass Biden ein „President for science“ sein kann, zeigt ein Blick auf seine Kabinettsbesetzung. Er setzt auf Kompetenz und die Wissenschaft zur Pandemiebekämpfung.

Die Experten sehen dies ähnlich. Dr. Joann Halpern, Direktorin des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in New York bekräftigt die Eindrücke der letzten Wochen. „Der Sturm auf das Kapitol war erschütternd. Was ist das für ein Vorbild für die Demokratie?“ Biden lege als Kontrast zu Trump Wert auf evidenzbasierte Politik und auf die Wissenschaft. Ähnlich beurteilt dies Jeff Rathke, Präsident des American Institute for Contemporary German Studies (AICGS) an der Johns Hopkins University in Washington D.C. „Wir sehen Bidens Erfolge in den kommenden Wochen. Die Präsidentschaft beginnt mit einer großen Last“, so der ehemalige US-Diplomat. Die neue Regierung habe erhebliche politische Hürden zu meistern und begegnet diesen mit Ideen und Energie. Prof. Christian Martin, Inhaber des Max Weber-Lehrstuhls für Deutschland und Europastudien an der New York University, berichtet von der Lage im Jahr 2016. „Hier an der Uni gab es tiefe Verzweiflung nach Trumps Wahlsieg. Es war, als würde eine dunkle Wolke die Stimmung verdüstern“, berichtet Martin. Das Vertrauen in die Demokratie sei zerschlagen und auch er selbst hat davon zu spüren bekommen. „Was kann ich noch als Ausländer sagen, ohne dafür Ärger zu bekommen“, resümiert er die vier Jahre Trump-Administration. Aufbruchstimmung nimmt der Leiter der DAAD-Außenstelle und des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses (DWIH) in New York, Benedikt Brisch, wahr. „Wir haben eine große Dynamik in den USA. Die Wertschätzung der Wissenschaft wächst wieder.“ Das DAAD sei über die große transatlantische Nachfrage sehr überrascht und sieht den Wissenschaftsstandort USA bestätigt. Am Ende der ersten Themenrunde stellt zudem Prof. Thomas Boving von der University of Rhode Island seine Einschätzung vor. „Die USA hat in der Welt Vertrauen verloren. Die Erwartungen im In- und Ausland sind sehr groß. Es könnte sein, dass Biden sich verzettelt, wenn er zu viele Themen gleichzeitig angeht.“

Mit Blick auf das künftige Kabinett Bidens scheint dieser gut aufgestellt zu sein, meinen die Experten. „Das Kabinett ist hochkompetent und vor allem divers, quasi ein Abbild Amerikas“, so Martin. Die nötigen Reparaturarbeiten könnten durch dieses Kabinett durchgeführt werden. Rathke hält hierbei dagegen. „Biden steht innenpolitisch massiv unter Druck. Er muss mit dem Rettungspaket über 1,6 Billionen Euro jetzt vor allem den Menschen in Not helfen.“ Die Erwartungen in Europa müssen sich zunächst in Grenzen halten, so der ehemalige Diplomat. Für eben diese transatlantischen Beziehungen sieht Halpern nun die Zeit gekommen. „Biden legt viel Wert auf das Klima. Er hat mit John Kerry einen Experten ins Boot geholt, der auch Außenpolitik betreiben kann. Der Präsident wird Austausch mit anderen Ländern fordern und fördern.“ Die Frage, ob Europa als ernsthafter Partner gesehen werden kann, beantworten die Experten unterschiedlich. Für Rathke ist die Sache deutlich. „Es gibt ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit Europa und Deutschland. Man wird die Beziehungen wiederbeleben.“ Eine ähnliche Position vertritt Mukherjee. „Wir werden die kommenden vier Jahre nutzen, um den internationalen Austausch wieder neu zu beleben. Auf der anderen Seite haben wir keine Garantie, dass wir nicht in vier Jahren einen Trump 2.0 haben. Wir müssen die Basis verbreitern“, meint der Hochschulpräsident. Im Zuge dessen kommt die Runde auf die Themen Visavergabe und die Bildungsungerechtigkeit zu sprechen. „Die Visabestimmungen sind wackelig geworden. Biden weiß, dass Wissenschaftler benötigt werden und die Visaverfahren sollten wieder vereinfacht werden“, so Halpern. Bidens neues Ziel in der Bildungspolitik läge aber auch bei der Frage nach größerer Bildungsgerechtigkeit. „Ohne Geld und Beziehungen kommen Sie nicht auf eine gute Universität. Das ist hier Fakt. Das strategische Ziel der neuen Administration lautet: Diversität und Finanzierbarkeit“, argumentiert Martin. Es könne nicht länger angehen, dass soziale Mobilität durch finanzielle Hürden erschwert werde.

Wünsche für die Zukunft

Wie also könnte es in den USA weitergehen? Die Experten wurden abschließend nach ihren Wünschen und Erwartungen gefragt. „Ich wünsche Biden und Harris eine glückliche Hand und einen Vertrauensvorschuss für Amerika von deutscher Seite“, beginnt Martin. Boving sieht den Schlüssel beim Thema Geduld, „Wir müssen mit Biden Geduld haben. Durch Trump ging die Leadership-Position verloren. Ein deutliches Zeichen wäre der Wiedereintritt in das Klimaschutzabkommen.“ Brisch sieht das Kabinett als wichtigsten Akteur. „Das Science-Team ist das wichtigste Element und die größte Stärke ist die Diversität.“ Beim Thema Diversität schließt sich Halpern an. „Diversität in der Biden-Regierung ist vorhanden. Transparenz und Wege für alle sozialen Schichten sind elementar.“ Rathke wünscht dem künftigen Präsidenten viel Erfolg. „Zuversicht und Optimismus ist notwendig. Deutschland ist für Biden drittwichtigstes Land der Welt.“ Den Abschluss macht Mukherjee. „Die letzten vier Jahre habe ich als destruktiv empfunden. Wir müssen uns fragen, ob wir auf dem gleichen Wertefundament stehen. Wollen die Amerikaner ihre Leaderrolle zurück? Die Antwort muss die USA liefern.“