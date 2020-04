Hoffnung für heimische Gastronomiebetriebe

Coronakonform ist der neue Außen-Kiosk "to go" der Strandbar Gießen an der Ringallee im Gegensatz zum mangelnden Abstand der Mitarbeiter, die den Kiosk am Freitag errichtet haben. Foto: red

Giessen. Keine Corona-Party wie vom Hinweisgeber vermutet, sondern den Aufbau eines Outdoor-Kiosks an der Strandbar zeigt diese Aufnahme vom Freitag. "Das ist alles mit der Stadt abgesprochen", versichert Eigentümer Christian Trageser auf Anfrage. Man habe dort am Wochenende einen coronakonformen Außenverkauf eingerichtet. Seit Montagmittag gibt es jedenfalls an der Ringallee eine "Strandbar to go".

Die Stadt teilte auf Anfrage mit, dass Tragesers Außen-Kiosk "to go" durchaus regelkonform sei, denn diese Regeln seien zum Montag geändert worden. Bislang durften Gastronomiebetriebe ja lediglich Speisen ausliefern oder nach telefonischer Bestellung abholen lassen. Seit Montag ist aber auch die Abgabe zubereiteter Speisen und Getränke an Kunden erlaubt, die vor Ort bestellen, solange die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden und sich keine langen Schlangen bilden, teilte die Pressesprecherin der Stadt, Claudia Boje, auf Anfrage mit. Damit seien Gastronomiebetriebe, Lieferservices und Imbissbuden gleichgestellt worden. Weiterhin verboten bleibt der Verzehr vor Ort, sei es in den Ladenlokalen oder an Tischen und Bänken im Freien.

Das ist auf alle Fälle eine wichtige Nachricht für alle Gastronomiebetriebe, die damit die Chance haben, wieder Geld zu verdienen. Im deutschen Hotel- und Gaststättengewerbe droht wegen der Corona-Krise nach Darstellung der Branche etwa jedem dritten Betrieb die Pleite. Rund 70 000 Hotel- und Gastronomie-Betriebe stünden vor der Insolvenz, warnte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Sonntag. Den gut 223 000 Betrieben im Land würden bis Ende April rund zehn Milliarden Euro Umsatz verloren gehen. "Ohne zusätzliche staatliche Unterstützung steht jeder dritte Betrieb vor der Insolvenz", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga, Ingrid Hartges.

Strandbar-Betreiber Trageser hat jedenfalls schnell reagiert und passgenau zur Lockerung der Auflagen einen coronakonformen Außenverkauf mit einem "aufwendigen Leitsystem" eingerichtet. Dieses Leitsystem verhindere, dass die Kunden zu dicht beieinander ständen, sagte Trageser. Zumindest für die Mitarbeiter, die den Außenkiosk aufbauten, wäre solch ein Leitsystem hilfreich gewesen, denn die hatten am Freitag offensichtlich Probleme, den vorgeschriebenen Abstand zueinander einzuhalten.