Hohes Risiko für Bauarbeiter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). "Waldarbeiter schwer verletzt", "Arbeiter stürzt von Baugerüst" oder ähnliche Schlagzeilen erinnern immer wieder daran, wie gefährlich manche Berufe sind. Wie sich am Beispiel von Mittelhessen zeigt, waren die Zahlen von Unfällen im Vorjahr rückläufig. "Im Aufsichtsbezirk des Regierungspräsidiums Gießen - hier sind ca. 430 000 Menschen beschäftigt - gab es rund 2600 meldepflichtige Arbeitsunfälle", teilt Dr. Hilde Weigand mit. Sie ist Leiterin eines der drei Dezernate beim RP Gießen. Diese befinden sich in Gießen und Hadamar. Das RP Gießen ist in den fünf mittelhessischen Landkreisen zuständig, die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften zu überwachen.

"192 Unfälle waren so schwerwiegend, dass eine Vor-Ort-Untersuchung durch die Arbeitsschutz-Experten des RP Gießen erforderlich wurde", berichtet Weigand weiter. Zum Vergleich: im Jahr 2019 waren es 244. "Glücklicherweise gab es 2020 nur einen tödlichen Arbeitsunfall gegenüber vier im Jahr zuvor", sagt Regierungspräsident Christoph Ullrich. Aber einer sei eben einer zu viel. Beim RP Gießen meldepflichtig ist ein Arbeitsunfall dann, wenn die beschäftigte Person durch einen Unfall getötet oder so verletzt wird, dass sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig ist. Hier ist die Zahl der Unfälle im Vergleich zum Vorjahr gesunken. "Der Grund hierfür", vermutet Hilde Weigand, "dürfte jedoch in erster Linie die pandemiebedingte Kurzarbeit und die große Anzahl von Beschäftigten sein, die im Homeoffice tätig sind."

Rund 90 Prozent der tödlichen Arbeitsunfälle werden durch fünf Unfalltypen verursacht: Unfälle mit Fahrzeugen, Störungsbeseitigung, Wartung, Reparatur und Reinigung von Maschinen und Anlagen sowie Absturz von Leitern und hochgelegenen Arbeitsplätzen. "Unabhängig von Verhalten oder vermeintlichem Fehlverhalten von Beschäftigten, die zum Unfallereignis beitragen, ist immer der Unternehmer für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen verantwortlich", erläutert Weigand. Konkret heißt das: Er muss eine Gefährdungsbeurteilung erstellen, Mitarbeiter in Hinblick auf die Unfallgefahren und sicherheitsgerechtes Verhalten unterweisen und dieses auch durch entsprechende Kontrollen überwachen. "Die Arbeitnehmer sind im Gegenzug nach erfolgter Unterweisung verpflichtet, die vom Arbeitgeber festgelegten Maßnahmen einzuhalten."

Während sich die Unfallzahlen in den klassischen Bereichen des Arbeitsschutzes positiv entwickelt haben, gab es auf der anderen Seite einen steigenden Anteil von Infektionskrankheiten am Arbeitsplatz in Verbindung mit Covid19. Diese Tendenz zeichnet sich im laufenden Jahr in noch weit stärkerem Maße ab: Wurden dem RP Gießen 2020 rund 50 Unfallanzeigen wegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Erreger beziehungsweise einer Erkrankung übermittelt, gingen alleine in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits 40 Anzeigen ein.

Auch bundesweit gab es eine Steigerung um 90 Prozent der Anzeigen im Vergleich von 2020 zu den ersten beiden Monaten 2021. Das Regierungspräsidium Gießen hat auf diese Entwicklung reagiert. "Seit Beginn der Pandemie haben die Arbeitsschützer durch spezifische Überwachungsaktionen einen wichtigen Beitrag geleistet, Infektionsketten an Arbeitsplätzen zu unterbrechen", so Ullrich.

Der Rückgang der Unfälle an mittelhessischen Arbeitsplätzen spiegelt sich auch in den deutschlandweiten Zahlen wider: 2020 wurden bundesweit mehr als 760.000 Arbeitsunfälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl damit um 12,8 Prozent gesunken. Es gibt jedoch nach wie vor große Unterschiede im Hinblick auf einzelne Berufsgruppen. Das höchste Risiko, einen Arbeitsunfall zu erleiden, trugen auch im Jahr 2020 Beschäftigte in Bauberufen, wie Zimmerleute oder Maurer. Ebenfalls mit einem hohen Gefährdungspotenzial arbeiten Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft und im Bereich Verkehr und Logistik.

Fragen zum Thema Arbeitsschutz beantworten die RP-Experten unter der Telefonnummer 0641/303-3237.