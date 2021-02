Homeoffice: Auch Chefs in Gießen sollen großzügig sein

Auch beim Arbeiten im Homeoffice empfiehlt es sich, Ordnung zu halten, sonst herrscht schnell Chaos auf dem Schreibtisch. Symbolfoto: Sebastian Gollnow / dpa

GIESSEN - Das Wort Homeoffice hat sich zu einer Art Sammelbegriff für das Ausüben der beruflichen Tätigkeit von zu Hause entwickelt. Spätestens seit dem zweiten Lockdown gelten Arbeitgeber, die Beschäftigte ins Büro zwingen, als zentrales Problem in der aktuellen Krise. Denn sie sorgen für volle Busse und Bahnen sowie beengte Verhältnisse im Büro. Einer aktuellen Rechtsverordnung zufolge müssen Arbeitgeber das Arbeiten zu Hause künftig überall ermöglichen, wo es die jeweiligen Tätigkeiten zulassen. Ein individuelles Recht auf Homeoffice gibt es aber nicht. Erst kürzlich betonte Christian Lindner von der FDP, dass es "diese Vorschrift nicht gebraucht hätte". Für ihn stellt die Arbeit im Homeoffice "kein Allheilmittel" dar. "Es darf kein Zwang und keine pauschale Lösung werden", akzentuierte er kürzlich in einem Interview. Wir haben jetzt bei Gießener Unternehmen und Institutionen nachgefragt, wie sie mit dem Beschluss umgehen.

"Bei etwa 1100 unserer Mitarbeiter ist die Arbeit im Homeoffice möglich", erklärt Jörg Reinemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums MittelhessenMehrere Hundert Mitarbeiter kämen pro Woche im Wechsel auf dieses Angebot zurück. Im Vorfeld müsse allerdings eine Absprache mit den direkten Vorgesetzten erfolgen. So würden etwa die Beamten des Internetkommissariats im Wechsel eine Woche zuhause, die andere Woche im Büro arbeiten. "Im Schichtdienst, beispielsweise bei Fahndungseinheiten, ist mobiles Arbeiten hingegen schlecht möglich", betont Reinemer. Allen Mitarbeitern vor Ort stünden Einzelbüros zur Verfügung, und für eine Entzerrung würde die Erweiterung der Kernarbeitszeiten von bisher 6 bis 20 Uhr auf nun 5 bis 22 Uhr sorgen. Technische Probleme habe es bei der Arbeit im Homeoffice bisher noch nicht gegeben. Im Gegenteil: Zu den bereits vorhandenen 200 Token zum sicheren Einloggen hat das Polizeipräsidium Mittelhessen im Frühjahr vergangenen Jahres 400 weitere angeschafft. Seit Bekanntwerden der Pandemie führe man eine Liste über Corona-positiv getestete Mitarbeiter. Bisher hätten sich erst 38 angesteckt, und von diesen nur sieben im Dienst, berichtet der Polizeisprecher.

Bei Pascoe Naturmedizin in Gießen arbeiten von 200 Mitarbeitern aktuell 110 mobil. "Da wir schon immer Wert auf eine hochwertige IT-Ausstattung gelegt und bereits vor dem Lockdown weitestgehend papierlos gearbeitet haben, hat der schnelle Wechsel hervorragend funktioniert", erklärt Geschäftsführerin Annette Pascoe. Schon seit dem ersten Lockdown würden alle Mitarbeiter, die könnten und wollten, von zuhause arbeiten. "Wir haben nur positive Erfahrungen mit dem mobilen Arbeiten gemacht. Alle unsere Prozesse finden jetzt digital und visuell statt. Wir sind schneller und effizienter geworden. Selbst Belegschaftsversammlungen und Feiern, wie beispielsweise die Auszeichnung als Europas bester Arbeitgeber oder unser 125-jähriges Jubiläum, finden jetzt digital statt", unterstreicht sie.

Vorträge weltweit halten

Fachvorträge könnten weltweit zur gleichen Zeit gehalten und Mitarbeiter schneller und einfacher zu Meetings dazu gerufen werden. Auch die Umwelt werde geschont, da Autofahrten zur Arbeitsstelle wegfielen und somit auch weniger CO 2 ausgestoßen werde. Und: "Jeder kann sich seine Arbeitszeiten flexibel einteilen", zählt Annette Pascoe weitere Vorteile auf. "Schade ist allerdings, dass wir unsere Kollegen nicht persönlich sehen können. Die kleinen Gespräche, beispielsweise in der Kaffeebar, in denen auch Informationen ausgetauscht wurden, fehlen doch sehr."

Im Regierungspräsidium Gießen (RP) stehen nach Auskunft des stellvertretenden Pressesprechers Thorsten Haas 829 technische Möglichkeiten für mobiles Arbeiten zur Verfügung. "Allen 1350 Mitarbeitern wird die Arbeit im Homeoffice gestattet, soweit es mit den dienstlichen Aufgaben vereinbar ist und die technischen Voraussetzungen dies ermöglichen", unterstreicht er. In einigen Abteilungen, insbesondere im Regierungspräsidium selbst, gebe es zahlreiche Aufgaben, welche die unmittelbare Präsenz der Mitarbeiter notwendig machen würde. "Wir haben derzeit 661 Laptops und Tabletts innerhalb der Behörde aktiv", akzentuiert Haas. Zusätzlich sei es, soweit aus dienstlichen Gründen möglich, Mitarbeitern erlaubt, ihre Desktop-PCs abzubauen und im Homeoffice zu nutzen. "Unser Dienstnetz ist nahezu vollständig heimarbeitsfähig, vereinzelt kommt es aber bei der Verteilung mobiler Laptops zu Engpässen", räumt er ein. Für November sei seitens der HZD (IT-Dienstleister) die Lieferung weiterer 200 bestellter Laptops zugesagt worden. Die Auslieferung an das RP sei allerdings der Ausstattung der hessischen Impfzentren zum Opfer gefallen. Nun hoffe man auf eine vom HZD zugesicherte Lieferung im April. Im zweiten Lockdown würden im Vergleich zum ersten sieben Prozent mehr Mitarbeiter von zuhause arbeiten, lässt er wissen.

"Homeoffice ist ein Teil der Hygienekonzepte in unseren Abteilungen", erklärt Dirk Wingender, Pressesprecher der Kreisverwaltung"Insgesamt haben wir 1000 Büro-Arbeitsplätze, von denen wir 500 als Homeoffice-Plätze eingerichtet haben." Führungskräfte seien darum gebeten worden, die Arbeit zuhause großzügig zu gewähren. "In Fällen, in denen diese Option nicht gegeben ist, soll die Arbeit am Arbeitsplatz im Rahmen der Gleitzeit geleistet werden", erläutert Wingender. So erlaubten es Arbeitszeit-Ausweitungen bis 21 Uhr sowie an Samstagen, dass Mitarbeiter, die ansonsten zu zweit oder dritt im Büro sitzen, einzeln arbeiten und, falls nötig, dies auch mit der Betreuung von Kindern und Angehörigen vereinbaren könnten. Darüber hinaus müssten dringend erforderliche Dienstleistungen weiterhin möglich bleiben und gesetzliche Aufgaben gewährleistet werden. Hierzu zählten beispielsweise die Auszahlung von Sozialleistungen, Lebensmittelkontrollen oder das Eingreifen des Jugendamtes im Falle von Kindeswohlgefährdung. Auch das Gesundheitsamt müsse durchgängig besetzt sein, ist von ihm zu erfahren.

"Wir haben bereits während des ersten Lockdowns unsere Kapazitäten erweitert, um mehr Mitarbeitern die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen", sagt Ina Weller, Pressesprecherin der Stadtwerke Gießen (SWG). Etwa 350 von 800 Mitarbeitern könnten von zuhause aus arbeiten, je nach Organisation mindestens 120 pro Tag. Die Arbeit im Homeoffice habe Vor- und Nachteile. Einerseits ließe es sich nicht selten zuhause ruhiger arbeiten, andererseits würden natürlich die sozialen Kontakte wegfallen. "Ich habe aber den Eindruck, dass die Arbeit auch im zweiten Lockdown sehr gut weiterläuft", unterstreicht Ina Weller.

Für Zukunft ausbauen

"Alle Mitarbeiter der Sparkasse haben grundsätzlich einen Arbeitsplatz vor Ort", betont Marina Walter, Unternehmenskommunikation Sparkasse GießenMit Blick auf die Pandemie seien aber frühzeitig Möglichkeiten für das Arbeiten von zuhause geschaffen worden. Aktuell könne ein Drittel der Mitarbeiter per Fernzugriff auf die IT-Systeme der Sparkasse zugreifen. "Darüber hinaus haben fast alle die Möglichkeit, per Mobile-Office zu arbeiten, sofern es die Art der Tätigkeit zulässt", führt sie weiter aus. Nicht immer sei es notwendig, ans Sparkassennetz angebunden zu sein, gerade wenn es um konzeptionelles Arbeiten ginge. Filialmitarbeiter würden weiterhin vor Ort für die Kunden da sein. Darüber hinaus habe man weitere Maßnahmen, wie die räumliche Entzerrung oder die Erweiterung der Bandbreite von Arbeitszeiten während der Pandemie, ergriffen. In einem internen Projekt arbeite die Sparkasse derzeit daran, Mobile-Office auch für die Zukunft weiter auszubauen, teilt sie mit.

In einer kürzlichen Pressemitteilung der Justus-Liebig-Universität (JLU) schließlich steht zu lesen: "In den letzten Bund-Länder-Beschlüssen und nicht zuletzt durch die Corona-Arbeitsschutz-Verordnung sind Arbeitgeber(innen) dazu aufgerufen worden, noch stärker als bisher mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Dies ist bei der JLU bereits seit einiger Zeit gang und gäbe." Das mobile Arbeiten solle von den Vorgesetzten überall dort ermöglicht werden, wo es ohne Beeinträchtigung der Dienstaufgaben vertretbar sei. "Die Anwesenheit vor Ort soll dort erfolgen, wo es dienstlich notwendig ist", heißt es weiter.