Hommage an eine große Russin

GIESSEN - Einige beliebte Kulturprogramme sind nach langer Pause zurück, die Konzerte des Vereins Gießener Meisterkonzerte in der Basilika auf dem Schiffenberg gehören dazu. Das aktuelle Gastspiel dieser Reihe fand am Sonntag mit dem "Minguet Quartett" statt. Ulrich Isfort, Annette Reisinger (1. und 2. Violine), Aida-Carmen Soanea (Viola) und Matthias Diener (Cello) boten einen Auftritt auf höchstem Niveau und heimsten einen Riesenbeifall ein. Das international renommierte Ensemble spielte ein Programm mit Werken von Bach, Beethoven und der Russin Sofia Gubaidulina.

Schon bei Johann Sebastian Bachs "Die Kunst der Fuge - Contrapuncti 1 und 4", nicht unbedingt Anlässe spielerischer Ektase, zeigte sich eine wesentliche Ensemble-Charakteristik: die famose Rundheit des Klangs. Das war ein sanftes Wogen in schönster Transparenz. Im zweiten Teil wurde dann leichte Melancholie spürbar, Schwung und Emotionalität brachten das minimal mäandernde Werk zum Leuchten, beide Kompositionen wurden mit minutiöser Sorgfalt und größter Transparenz musiziert. Großer Beifall.

Nun ging es über zur modernen Musik, einem wesentlichen Programmelement des Tages. Sofia Gubaidulinas (geboren 1931), "Reflections on the theme B-A-C-H" für Streichquartett begannen mit einem dramatischen Auftakt, einem zunächst harmonischen, dann etwas effektvolleren Schmachten. Das erinnerte deutlich an Film-Spannungsmusik und zog von dramatischem Gipfel zu Gipfel. Die Melodik übertönte das dramatische Gewimmel und übertrug eine spürbare Anspannung auf die Besucher. Die effektsicher angelegte Komposition erwies sich als differenziert und dynamikbewusst, später dann kamen einige lautmalerische Glissandi hinzu, dramaturgisch bewusst in die Stille gesetzt. Das aufgeschlossene Publikum spendete kräftigen Applaus.

Es folgten Bachs Contrapuncti 6 und 9. Das war kompositorisch zuerst etwas geschlossener angelegt, ein vielstimmiges Erzählen, das deutlich dramatischer konstruiert war und in einem schön gestalteten Ausklang endete. Das erste Glanzlicht in diesem hochwertigen Konzert war dann der Kontrapunkt Nr. 9. Hier herrschte eine reizvolle Vielstimmigkeit, geradezu belebend. Mit schönem, nachdrücklichem Abschluss - toll.

Die Hauptattraktion des Konzerts war dann Sofia Gubaidulinas Streichquartett Nr. 1 aus dem Jahr 1971, ins Programm aufgenommen aus Anlass ihres 90. Geburtstages. Die Russin gehört mit Schnittke und Denissow zu den international anerkannten Komponisten Russlands von moderner Musik der Ära nach Schostakowitsch.

Ein sachtes Gleiten von Stimme zu Stimme mit sensibler Annäherung, anfangs fast einstimmig, leitete über zu einem heiteren Glissandieren. Da entstand ein interessantes, schiefes und fragiles Klanggebäude. Mit neuzeitlicher Harmonie- und Stimmgestaltung, oft nahe an der Stille - hier fügte sich die Musik gelegentlich in die Naturgeräusche ein -, folgte ein emotionales Aufbäumen. Interessante Interaktionen zwischen Violine und Cello, ein paar fragile Tutti, das alles leise ausgeführt, dann wieder stakkatohaftes dramatisches Geschehen, das insgesamt zu einer dringenden Anmutung führte. Hier ging es nicht ums Mitschwingen, sondern eher ums Beeindrucken, was dem Quartett handwerklich mühelos gelang. Allmählich zogen sich die Musiker immer weiter in den Hintergrund zurück, auch außer Sichtweite, na gut. Die Musik fand dabei nicht zu einem großen Ganzen, es herrschte außer einem überdeutlich appellativen Charakter keine Gemeinsamkeit außer dem allgemeinen Rückzug - eine Art musikalisches Spezialitätenkabinett. Großer Beifall auch hier.

Ludwig van Beethovens Streichquartett op. 131 musste den Corona-Regelungen gemäß gekürzt werden, dem fielen die Scherzi zum Opfer. Der erlebnismäßige Kontrast fiel nun fulminant aus. Geradezu entfesselt, leicht und mit blutvollem Schwung ging es los, wurde dann verhaltener, auch narrativ, dann flott. Dabei wurden großartige Akzente gesetzt und ein wunderbar expressiver Vortrag gepflegt, dem man die Leidenschaft auch für diese Musik mühelos anhören konnte - einfach famos und ungemein ansteckend; Riesenbeifall. Als Zugabe gab es eine klassische Klangminiatur, und nun schwebten alle auf Wolke sieben.