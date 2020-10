Hommage an Wilhelm Conrad Röntgens Zeit in Gießen

An seiner ehemaligen Wirkungsstätte Gießen ist Wilhelm Conrad Röntgen jetzt noch sichtbarer. Das freut auch JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. (Foto: Leyendecker)

GIESSEN - Bahnbrechend war die Erfindung des Röntgenapparats sowie die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch den Namenspaten Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) vor allem für die Medizin. Vor 125 Jahren entstand die wohl berühmteste Röntgenaufnahme der Geschichte, die den Handknochen seiner Ehefrau Anna zeigt. Sichtbar ist neben dem Knochen auch der Ehering – damals noch mit einer Beleuchtungszeit von über 20 Minuten. Röntgen entdeckte die Wirkung der Röntgenstrahlen zwar in Würzburg, lebte und lehrte jedoch auch in Gießen.

Im Röntgenjahr 2020 ehrt die Justus-Liebig-Universität (JLU) ihren berühmten Professor mit einem Faksimile der Nobelpreis-Urkunde Röntgens im Flur des ehemaligen Physikalischen Instituts im Unihauptgebäude sowie mit einem Wandbild an der nahegelegenen Trafostation. „Ich freue mich sehr darüber, dass Wilhelm Conrad Röntgen nun an seiner ehemaligen Wirkungsstätte noch sichtbarer ist. Schließlich ist seine bahnbrechende wissenschaftliche Leistung nach wie vor höchst aktuell, was sich auch in dem Street-Art-Wandgemälde widerspiegelt“, so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee. Das dreiseitige Wandgemälde zeigt zwei verschiedene Porträts von Röntgen.

Das Größere davon wurde um 1879 in Gießen aufgenommen, das andere zeigt den Physiker im Sitzen. Ein großes X symbolisiert die Röntgenstrahlen, deren Einsatzmöglichkeit durch eine Röntgenaufnahme der Hand des Anatomen Albert von Kölliker, aufgenommen im Jahr 1896 während eines öffentlichen Vortrags zum Thema, sichtbar wurden. Ebenso ist eine Skizze von Röntgens Experimental-Apparatur dargestellt. Auf der linken Seite prangt eine überdimensionale blaue Knochenhand, eine Darstellung der ersten Röntgenaufnahme. Der Tag der Aufnahme wurde zur Geburtsstunde der Radiologie. Gestaltet wurde das Wandbild vom Gießener Künstlerkollektiv „3Steps“. „Röntgens Porträt an diesem bedeutenden Ort in Gießen war eine besondere Herausforderung und Ehre zugleich für uns“, resümiert Kai Krieger von „3Steps“ das Projekt. „Sein Abbild soll präsent und nah wirken, sodass junge Menschen sich unmittelbar für ihn und seinen Forschergeist begeistern können“.

„Röntgenstrahlung ist aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken“, sagte Prof. Markus Thoma, Leiter der AG Atom-, Plasma- und Raumfahrtphysik. „Nicht nur in der Medizin, Biologie und Materialwissenschaften spielt sie eine wichtige Rolle, sondern auch in den Grundlagenwissenschaften wie der Astrophysik“. Thoma weist darauf hin, dass beispielsweise schwarze Löcher extrem starke Röntgenquellen seien. Für deren Entdeckung wurde in diesem Jahr der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, so der Physiker.

Leben und Wirken

Röntgen lehrte und forschte von 1879 bis 1888 an der Universität Gießen. 1880 bewirkte er den Umzug des Physikalischen Instituts aus der Frankfurter Straße in das neugebaute Universitätshauptgebäude. Sein Institut befand sich im rechten Flügel des Erdgeschosses. Dort befindet sich heute das Dienstzimmer des JLU-Präsidenten. „Daran erinnert auch eine Büste Röntgens im Flur des Flügels. Erweitert wurde sie nun durch die Nobelpreisurkunde“, so Mukherjee. Später lehrte Röntgen als Professor an den Universitäten in Würzburg und München. Für die Entdeckung der nach ihm benannten Röntgenstrahlen im Physikalischen Institut der Universität Würzburg am 8. November 1895 erhielt er 1901 als Erster den Nobelpreis für Physik. Die von ihm entdeckten Strahlen nannte Röntgen X-Strahlen, daher werden diese noch heute im Englischen als „x-rays“ bezeichnet. Im Röntgenjahr 2020 wird an 125 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen sowie an den 175. Geburtstag Röntgens erinnert.

Während seiner Zeit in Gießen veröffentlichte der Physiker etwa 20 wissenschaftliche Aufsätze, darunter Arbeiten zum „Röntgenton“, in denen er zeigte, dass Gase Wärmestrahlen absorbieren. Weiterhin publizierte er Arbeiten zum Nachweis des Magnetfeldes, das von einem Verschiebungsstrom erzeugt wird, den sogenannten „Röntgenstrom“. Die JLU vergibt jährlich den renommierten Röntgen-Preis für hervorragende Arbeiten zur strahlenphysikalischen und strahlenbiologischen Grundlagenforschung. Dotiert ist dieser Preis mit einem Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro.