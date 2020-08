"Horrorszenario" mitten in der Nacht in Gießen

Jetzt teilen:

GIESSEN. Für den jungen Mann scheint es eine zweite Chance. Denn noch einmal befasst sich das Landgericht mit seinem Fall. "Ich möchte nur meine Freiheit", macht er deshalb mit Nachdruck deutlich. Zumal er von Anfang an versichert hat, dass er niemandem wehgetan habe. Für die kurzhaarige Frau, die ihm schräg gegenübersitzt, ist diese Vorstellung unfassbar. "Wie kann er denken, dass er freikommen wird?", bricht es geradezu aus ihr heraus. Und schluchzend fügt sie hinzu: "Er hat doch unser Leben zerstört."

Tatsächlich war es ein "Horrorszenario", das sich in der Nacht zum 29. Juli 2018 in der Bahnhofstraße ereignet hat. Durch ein offenstehendes Fenster war der Täter in die Hochparterre-Wohnung eingestiegen. Dort hatte er erst die Tochter aus dem Schlaf gerissen und auf der Suche nach Geld durch die Zimmer gezerrt. Durch den Radau war auch die Mutter herbeigeeilt, die der Räuber sogleich mit einem Messer attackierte, bevor er unerkannt flüchten konnte.

Wegen dieses brutalen Überfalls hat die Zweite Strafkammer vor fast genau einem Jahr eine Freiheitsstrafe von acht Jahren gegen den Angeklagten verhängt. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) in der Revision aufgehoben und "zu neuer Verhandlung" an das Landgericht zurückverwiesen. Und deshalb muss sich der 30-Jährige nun vor der Siebten Strafkammer noch einmal verantworten. Den von den Karlsruher Richtern nach Gießen übermittelten "Arbeitsauftrag" fasst der Vorsitzende Heiko Söhnel gleich zu Beginn zusammen: "Unsere Aufgabe ist, den Strafausspruch erneut festzustellen."

Acht Jahre Haft verhängt

Im Klartext: Es muss nur über die Dauer der Haftzeit entschieden werden. Der "Umstand, dass der Angeklagte die Tat begangen hat, steht fest." Zumal Verteidiger Thorsten Marowsky das zunächst unbeschränkte Rechtsmittel in der Revisionsbegründung selbst auf diese Frage beschränkt hat.

Der elfseitige Beschluss des BGH ist selbst für Juristen eine inhaltliche Herausforderung. Letztlich geht es allein um die Frage der Schuldfähigkeit des 30-Jährigen. Ein Psychologe hatte im ersten Prozess eine "schwere dissoziale Persönlichkeitsstörung" diagnostiziert. Trotz dieses Befundes sowie einer "nicht ausschließbaren" Alkoholisierung war er zu der Überzeugung gelangt: "Die Fähigkeit des Angeklagten zur Unrechtseinsicht und seine Fähigkeit, dieser Einsicht gemäß zu handeln, seien nicht wesentlich beeinträchtigt gewesen." Die Begründung, mit der die Zweite Strafkammer das Vorliegen der Voraussetzung einer verminderten Schuldfähigkeit folglich "verneint hat, hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand". Folglich wurde ein anderer Gutachter beauftragt, und auch die beiden Opfer nochmals zur Vernehmung geladen.

Die beiden Frauen, die als Nebenklägerinnen an dem Verfahren teilnehmen, halten sich ganz fest an den Händen, als der dunkelhaarige, mittelgroße Mann von zwei Justizwachtmeistern an ihnen vorbei zur Anklagebank geführt wird. Denn mit dem Schreiben des Landgerichts "ist das alles noch einmal hochgekommen", schildert die inzwischen 19-jährige Tochter. All die Bilder jener schrecklichen Nacht: Nachdem sie Lärm aus dem Wohnzimmer gehört hatte, blieb keine Zeit zu reagieren. Denn urplötzlich warf sich der Einbrecher auf die junge Frau, entriss ihr Armband und Kette. Zudem forderte er unmissverständlich Geld. Mehr als zwei Euro hatte die Abendschülerin jedoch nicht in ihrem Zimmer. Aus diesem Grund zerrte der Mann sie an den Haaren aus dem Bett, presste den Ellbogen von hinten um den Hals und schleifte sie durch die Wohnung. In der Küche griff der Täter obendrein nach einem scharfen Messer.

Als nun die durch die Geräusche alarmierte Mutter hinzukam, schlug und stach der Angreifer "mehrfach mit großen Ausholbewegungen" in Richtung Hals, Nacken und Bauch der Frau ein. Den erbeuteten Laptop und das Tablet wollte er nämlich nicht mehr hergeben. Die 39-Jährige erlitt diverse Stich- und Schnittverletzungen. Anschließend flüchtete der gewalttätige Eindringling durch das offene Wohnzimmerfenster. Die Tochter verfolgte ihn und sprang ebenfalls nach draußen. Dabei brach sie sich das Fersenbein, und ihr Peiniger konnte unerkannt entwischen. "Er war nicht aufgeregt und hat keine Angst gezeigt", erinnert sich die 19-Jährige in Saal 227 des Landgerichts. "Er sah aus, als wusste er genau, was er tat."

Ihre Mutter erläutert, dass sie nicht "viel Kontakt" zu dem Angreifer hatte und ihn daher kaum beschreiben kann. Außerdem habe er gleich mehrfach mit dem Messer auf sie eingestochen. Verletzungen an Bauch und Körperseite konnte sie verhindern, allerdings wurde sie an Nacken, Rücken und Unterarm getroffen. "Wenn ich bedenke, was alles mit meiner Tochter hätte passieren können", sagt die 39-Jährige unter Tränen. "Diese Angst um mein Kind habe ich immer noch." Und tatsächlich vermitteln die Aussagen der beiden Frauen, dass sie nachhaltig unter den psychischen Folgen der brutalen Straftat leiden.

Die Richter gingen in ihrem Urteil Ende August 2019 davon aus, dass mehrere Täter an dem Einbruch beteiligt waren. Denn der Angeklagte hatte nach Darstellung eines Augenzeugen bei seiner Flucht keine Gegenstände bei sich. Gleichwohl sollen Laptop und Tablet später auf ominöse Weise in einem Handyladen am Marktplatz und am Bahnhof angeboten worden sein.

"Gutachten inkompetent"

Der Angeklagte schüttelt wiederholt den Kopf, während der Dolmetscher die Angaben übersetzt. Selbst möchte er zu den feststehenden Fakten nichts sagen, zu seinen persönlichen Verhältnissen aber äußert er sich. Doch schon mit seinem Geburtsdatum hat der junge Mann Schwierigkeiten. Überhaupt vermag er sich nur an sehr wenige Eckpunkte seines Lebens zu erinnern. Schnell wird überdies deutlich, dass seine Existenz geprägt ist von Planlosigkeit und Scheitern. Gemeinsam mit fünf Geschwistern ist der junge Mann wohl in Marokko bei den Eltern aufgewachsen. Mit ungefähr zehn Jahren habe er angefangen, auf der Straße zu leben und Gelegenheitsjobs zu übernehmen. Im Jahr 2003 habe er sich nach Europa aufgemacht. Allerdings hat er weder lesen noch schreiben gelernt. Erst in Italien, später dann in Spanien, wo es augenscheinlich mehrfach Probleme mit den Ausländerbehörden gab. Dennoch hat er dort zwei Kinder von verschiedenen Frauen. 2018 sei er schließlich nach Deutschland gekommen, über Dortmund nach Gießen. Festgenommen wurde er nach dem Einbruch in der Bahnhofstraße indes in den Niederlanden. An einer Bierflasche, die genau unter dem offenen Wohnzimmerfenster gestanden hatte, von der Polizei aber erst drei Tage nach dem Verbrechen sichergestellt worden war, konnte die DNA des 30-Jährigen nachgewiesen werden.

"Es ging ihm darum, mich von seiner Unschuld zu überzeugen", beschreibt der psychiatrische Sachverständige Dr. Rolf Speier die Untersuchung des Angeklagten. Der erfahrene Gutachter hat ausführlich mit dem jungen Mann gesprochen, hat die Akten, dessen Gesundheitsunterlagen gelesen sowie die erste Expertise studiert und gelangt zu einer vernichtenden Einschätzung: "Ich konnte vieles in dem Vorgutachten überhaupt nicht nachvollziehen. Ich sage das selten über andere Gutachten, aber darin ist vieles fragwürdig und inkompetent." Letztlich komme er im Ergebnis zu gar keiner Persönlichkeitsstörung. "Strafrechtlich ist der Angeklagte voll verantwortlich für seine Taten."

Sollte die Siebte Strafkammer dieser Einschätzung folgen und ihrem Urteil wiederum keine verminderte Schuldfähigkeit zu Grunde legen, dürfte für eine Reduzierung der achtjährigen Freiheitsstrafe wenig Raum bleiben. Zumal die Zweite Strafkammer noch von versuchtem besonders schwerem Raub sowie Raub, gefährlicher und einfacher Körperverletzung ausgegangen war und der BGH diese rechtliche Bewertung hin zu einem vollendeten besonders schweren Raub korrigiert hat. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.