Hospizdienst steht zur Seite

Gießen (red. Der Ambulante Hospizdienst des Caritasverbandes Gießen steht schwerkranken und trauernden Menschen auch in Zeiten der Coronakrise zur Seite. Wer sich Gedanken und Sorgen macht, weil Angehörige im Heim sind und keinen Besuch bekommen dürfen, oder wer die Trauer um einen lieben Menschen verkraften muss, für den sind die Fachkräfte des Ambulanten Hospizdienstes weiterhin ansprechbar, zum Schutz aller Beteiligten zurzeit nur telefonisch unter der Rufnummer 0641/686925-157 oder per E-Mail: amb.hospizdienst@caritas-giessen.de - auch an den Feiertagen.