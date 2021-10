Hospizverein Gießen hat neue Vorsitzende

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum Thema "Digitaler Nachlass" referierte Inge Veil-Köberle bei der Mitgliederversammlung des Hospizvereins Gießen vor 45 Zuhörern im Netanya-Saal: "Für eine geordnete Abwicklung der digitalen Hinterlassenschaften ist es wichtig, dass der Betroffene seinen Willen, die Accounts zu löschen oder fortzuführen, schriftlich dokumentiert, eine Person seines Vertrauens mit der Abwicklung beauftragt und diese mit einer Vollmacht, die über den Tod hinaus wirksam ist, ausstattet. Wichtig ist, dass sich die Erben im Vorfeld mit den sehr unterschiedlichen Regeln der Anbieter für die Auflösung oder Weiterführung der Accounts auseinandersetzen, um sich vor negativen Überraschungen zu schützen. Aus der Hospizarbeit weiß man, dass die Thematik inzwischen altersunabhängig Relevanz hat."

Anschließend betonte Vorsitzender Erwin Kuhn in seinem Rechenschaftsbericht, dass in den Jahren 2019 und 2020 trotz Corona-Pandemie die Schulungskurse für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen abgeschlossen werden konnten. Präsenzveranstaltungen wurden durch digitale Kurse ersetzt. Im Oktober 2021 startet der Verein mit einem neuen Kurs, die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen limitiert. Zur Unterstützung der Arbeit der Ehrenamtlichen bietet der Verein nach erfolgreichem Abschluss der Schulung Supervisionen, weitere Schulungsabende, Fortbildungsveranstaltungen und individualisierte Qualifikationsmaßnahmen an.

Neben der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen lag das Augenmerk der Vereinsarbeit auf der Begleitung trauernder Menschen, die federführend in der Hand der hauptamtlichen Mitarbeiterin Marion Lücke-Schmidt liegt. Lücke-Schmidt wird bei dieser Arbeit von Ehrenamtlichen unterstützt, die sich als Trauerbegleiter qualifiziert haben. Die Trauerbegleitung erfolgt in Kooperation mit der Luthergemeinde in Gießen.

Ein interner Arbeitsschwerpunkt lag in der Fortentwicklung des Konzeptes für die häusliche Begleitung, was federführend bei der hauptamtlichen Mitarbeiterin Mirjam Weiß-Arzet liegt. Über 80 Prozent der Menschen äußern den Wunsch, zu Hause zu sterben. So hat die häusliche Begleitung in der Hospizarbeit einen hohen Stellenwert. Wie die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, bietet der Verein auch die Begleitungen in der Häuslichkeit ohne finanzielle Belastung der begleiteten Personen oder deren Zugehörigen an. Schatzmeister Dr. Martin Scheld resümierte insgesamt geordnete und zufriedenstellende wirtschaftliche Verhältnisse, was auch durch die Kassenprüfer Karl-Heinz Heller und Brita Ratzel bestätigt wurde. Satzungsgemäß wurde der gesamte Vorstand neu gewählt. Mit Ausnahme von Peter Weissner wurden alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl vorgeschlagen. Weissner, der das stationäre Hospiz Haus Samaria in Gießen leitet, geht 2022 in den wohlverdienten Ruhestand und hat daher auf eine Wiederwahl verzichtet. Für ihn stellt sich Dr. Margot Schneider-März zur Wahl. Sie ist als ehrenamtliche Mitarbeiterin für den Hospiz-Verein tätig und komplettiert den siebenköpfigen Vorstand, der die einstimmige Zustimmung der Mitglieder fand. Zu Kassenprüfern wurden Karl-Heinz Heller und Jasmin Sayid bestimmt.