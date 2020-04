Hospizverein lässt Sterbende nicht allein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). In Zeiten der Corona-Krise sieht sich auch der Hospiz-Verein Gießen mit der Frage konfrontiert: Wie geht es nun weiter? Vorsitzender Erwin Kuhn informiert über den aktuellen Stand der ambulanten Hospizarbeit in einer Pressemitteilung.

„Bisher organisierten die Mitarbeiterinnen des Hospizvereins Begleitungen, entlasteten An- und Zugehörige, führten Gespräche, hörten zu und gaben vor Ort Orientierung, um sich im sozialen Netzwerk zurechtzufinden. Und gerade auf der letzten Wegstrecke benötigt der Mensch den persönlichen Kontakt, auch um der Vereinsamung zu entgehen. So stellte sich für den Verein die Frage, ob er seine Arbeit einstellt oder sich der Herausforderung stellt und seine Arbeit, eben nur in anderer Weise, fortsetzt.

Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts waren für die Entscheidung, die Arbeit fortzusetzen, ausschlaggebend. In einem ersten Schritt wurde für alle Aktivitäten des Vereins der Grundsatz „Eigenschutz vor Fremdschutz“ verbindlich festgeschrieben. Alle bis Ende April geplanten Veranstaltungen wurden abgesagt und Kontakt zu den Kooperationspartnern in den Alten– und Pflegeheimen hergestellt, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Schnell war klar, dass auch die strengen Eingangsregelungen bei den Kooperationspartnern natürlich auch für den ambulanten Hospizdienst verpflichtend sind. Aber lassen wir die zu Hause Sterbenden alleine? Nein, gerade die zu Hause Sterbenden, häufig Single-Haushalte, benötigen Menschen, mit denen sie ihre Sorgen, Ängste und Gedanken teilen können. Es lag daher für den Hospiz-Verein nahe, auch unter Beachtung des Grundsatzes „Eigenschutz vor Fremdschutz“, das System von der persönlichen auf die telefonische Begleitung umzustellen.

Ein Angebot, dass bisher nur ergänzend zum persönlichen Kontakt stattgefunden hat. Aber auch hier gilt, Not macht erfinderisch. Über telefonische Begleitungen liegen erste Erfahrungen vor, die uns ermutigen, auf diesem Weg fortzufahren. Allein die Tatsache, ein Telefongespräch führen zu können, vermittelt Ruhe und das Gefühl, nicht alleine gelassen zu werden.

Wir haben, wie andere Hospizdienste in Hessen auch, unseren Bedarf an Schutzkleidung an das Hessische Ministerium für Soziales und Integration gemeldet. Uns ist bewusst, dass wir bei der Bedarfsdeckung nicht an erster Stelle stehen. Wir bleiben aber optimistisch und sind sicher, dass wir mit Schutzkleidung ausgestattet, unser Begleitungskonzept wieder ein Stück persönlicher gestalten können.

Der Hospiz-Verein hat seine Organisation auf den Home-Office-Modus umgestellt. Feinabstimmungen unter den Koordinatorinnen und dem Vorstand erfolgen per Video-Konferenz. Beratungstools stellen wir zurzeit Schritt für Schritt auf digitale Kommunikation um. Es bleibt dabei: Das sind natürlich aus der Not geborene Hilfskrücken, die Hospiz-Arbeit effektiver macht, wenn wir wieder zu unserer bewährten persönlichen Begleitung zurückkehren.“

*

Wie in der Vergangenheit auch, sind die Koordinatorinnen unter der Telefonnummer 0641/ 3012813 oder per E-Mail unter info@hospiz-verein-giessen.de erreichbar. Weitere Informationen finden sich auch auf der Internetseite www.hospiz-verein-giessen.de