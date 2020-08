Humor besser einsetzen: "Gießener Wissensforum" geht weiter

Lachen ist gesund. Symbolfoto: dpa

GIESSENDie einen lachen bei fast jeder Gelegenheit, andere gehen zum Lachen lieber in den Keller. Aus Sicht von Eva Ullmann aber "hat jeder Mensch Humor. Und zwar immer dann, wenn der Job entspannt und die Kollegen oder Kunden freundlich sind". Sobald allerdings der Druck, egal in welcher Lebenslage, wachse, sehe das anders aus. Die Gründerin des "Deutschen Instituts für Humor" möchte beim "Gießener Wissensforum" am Montag, 17. August, zeigen, wie Humor auch in angespannten Momenten des Alltags funktioniert und deeskalierend wirken kann. Ihr eineinhalbstündiger Vortrag im Rahmen der Reihe von Anzeiger, Volksbank Mittelhessen und Veranstaltungsagentur Sprecherhaus findet aufgrund Corona als zwei Präsenzveranstaltungen im Volksbank-Forum mit jeweils 70 Zuhörern - beide sind bereits ausverkauft - sowie als Livestream (ab 20 Uhr) statt. Wir haben Eva Ullmann schon einmal gefragt, was die Teilnehmer erwartet.

Frau Ullmann, "Humor-Institut", das klingt nach einer schönen Idee und einem tollen Job: Wie ist es denn dazu gekommen, und was macht Ihr Institut so alles?

Meine Diplomarbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob und wie Humor als Beratungs-Tool, als Instrument funktioniert. Das war vor fast 20 Jahren. Seither bin ich Humorexpertin. Tatsächlich ein sehr schöner Job, auch wenn es manchmal superleicht ist, Humor mit Menschen zu trainieren, und manchmal ein echter Knochenjob. Wobei es weniger darum geht, dass ich die Lustigste im Raum bin, sondern, dass Menschen Humor besser einsetzen können.

"Humorvoll" ist eine der erstgenannten Eigenschaften, die Menschen an anderen attraktiv beziehungsweise sympathisch finden. Warum spielt Humor Ihrer Ansicht nach in unserem Leben eine solch wichtige Rolle?

Auch wenn Menschen mit "humorvoll" in der Kontaktanzeige immer ihren eigenen Humor meinen. Sobald jemand sich im Humor unterscheidet, sagen wir schnell: "Der hat keinen Humor". Ich kenne keinen Menschen, der Humor nicht mag. Er schafft Distanz zu Problemen, ermöglicht Aufmerksamkeit und kann Spannung reduzieren.

Sie sagen, "selbst konfliktreiche Situationen lassen sich durch passenden Humor deeskalieren". Besteht dann nicht die Gefahr, dass sich die andere Person veräppelt oder gar angegriffen fühlt?

Da besteht sogar eine große Gefahr, weil man im Stress viel weniger bereit ist, die Perspektive zu wechseln. Umso interessanter ist es, beschämenden von ermutigendem Humor zu unterscheiden. Besonders für gestresste Momente und Konflikte. Was nicht funktioniert, ist den Kollegen oder Partner zu bitten, "sich doch mal zu entspannen oder es humorvoll zu nehmen". Das geht sofort nach hinten los.

Humor hat ja viele Facetten, nicht jeder lacht über alles - welche Art von Humor mögen Sie am liebsten, und was sind Ihre Favoriten bei Comedians, Schauspielern oder Filmen und TV-Serien?

Oh, ich mag viele Spielformen von Humor. Viele Improtheater-Kollegen finde ich enorm witzig, ich mag unbekannte "Poetry Slammer", die Kabarettistinnen Maren Kroymann und Carolin Kebekus, aber auch den gesellschaftskritischen Serdar Somuncu. "Funny Girl" von Anthony McCarten ist ein großartig komischer Roman, der gleichzeitig Humor erklärt. Tina Fey mit Amy Poehler mag ich nicht nur in der Serie "30 Rock".

Was werden Ihre Zuhörer nach dem Vortrag besser können oder mehr wissen als zuvor?

Die Zuschauer werden Übertreibung auch bei unangenehmen Momenten einsetzen können und beschämenden von ermutigendem Humor besser unterscheiden können. Wir probieren jede Menge Dinge sofort aus und werden uns herrlich amüsieren. Sogar bei unfairer Kritik. Foto: Johannes Wosilat

