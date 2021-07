I feel you! Echt?

"I keep you informed", verspricht der Sprach-Optimist, unser Mann im crazy Daily Business Kommunikation. Foto: Wortwahl

Arbeiten Sie auch in einer super fancy Branche? Ich tue das natürlich, nämlich in der Kommunikationsbranche. Mega, oder? Ja, das hat jemand vor Kurzem zu mir gesagt. Und um alle Klischees zu erfüllen, ich kann wirklich nichts dafür, es war eine junge Frau, so um die 20 Jahre alt, die bald mit einem hippen Studium startet. Okay, habe ich mir gesagt, dann höre ich alter Hase mir genauer an, wie sie coole Branchen wie die meinige so sieht. Ich lerne ja gerne dazu, ach was, das ist sogar richtig inspiring for me. Ich versuche das Gespräch mal zu rekonstruieren, und wenn Sie denken, dass das übertrieben ist, dann melden Sie sich. Ich stelle Ihnen die junge Dame gerne mal vor. Die ist nämlich nice.

*

Unser Daily Business sei schon crazy, meinte sie. Schließlich müssen wir schon mal catchy Slogans entwickeln nach einem truly difficult Brainstorming. Da kann ich nur antworten: I guess so. Immerhin erinnern mich manche Briefings für Slogans oft an die berühmte eierlegende Wollmilchsau. So ein Werbeslogan soll ja alle erreichen, berühren, verkaufen und dann innerhalb der Firma auch noch für den richtigen Teamspirit sorgen. Und natürlich richtig gut sounden. Nur das Kreieren von Werbegeschenken, sorry, Give-aways natürlich, ist schwieriger. Günstig sollen sie meist sein, mit Imagewirkung, großem Nutzwert, lange haltbar und am besten auf dem Schreibtisch oder sogar in der Hosentasche Platz finden. Das ist total weird, so ein Anspruch! Oh, ich schweife ab, zumal wir als Agentur das gar nicht machen. Wir sind eher Content-Experten. Aber ist das jetzt eigentlich schon Denglisch oder eher Englisch mit deutschen Ergänzungen? Sie merken, ich bin überfordert. Schlichtweg.

*

Das Gespräch mit der jungen Dame war eine große Challenge für mich. Ich war auch ein wenig am Struggeln, aber da muss ich als Sprach-Optimist durch. Ich solle dafür keinen blamen, sagte sie zu mir. Sie spreche halt nun mal so und schaue auf Netflix natürlich auch alle US-Filme und -Serien im Originalton. Das tun doch irgendwie alle, oder? Für mich ist das absolut safe. Jedenfalls behaupten das alle. Ich gebe zu, als ich die amazing Doku von Michael Jordan in Deutsch angefangen habe und das "You know?" von ihm am Ende jedes dritten Satzes mit "Wissen Sie?" synchronisiert wurde, das fand ich nicht so fine. Ich will aber keinen dafür blamen, wirklich nicht! Übrigens, die Doku "The Last Dance" mit diesem Jahrhundert-Basketballer ist gorgeous. Love it!

ZUR PERSON Murtaza Akbar ist Trainer, Coach und Redner zum Thema Sprache und Kommunikation. Der gebürtige Frankfurter mit pakistanischen Wurzeln ist zudem Geschäftsführer der Agentur Wortwahl und Dozent an der Hochschule Darmstadt im Studiengang Onlinekommunikation. Zu erreichen ist er per E-Mail über info@akbar.de sowie im Internet unter www.akbar.de.

*

Wenn Sie meine neue Kolumne bis hierher gelesen oder auch überstanden haben, dann zunächst Danke dafür und die ehrliche Frage: Wie schlimm finden Sie dieses Denglisch? Denn ich kenne keinen und keine, der oder die Denglisch nur im Ansatz gut findet. "Denglisch" ist ja auch schon Framing von mir. Nur Gendern wird noch hitziger diskutiert. Aber anderes Thema. Auf mich können Sie sich jedenfalls verlassen. Wenn es um das Thema Sprache geht, I keep you informed, ich gebe Ihnen mit meiner Kolumne immer gerne ein wichtiges Update. Ja, seriously. Übrigens, ich bin bei Anglizismen und Denglisch (meistens, natürlich nicht immer) echt entspannt. Nur eines kann ich nicht so haben: I feel you. Da feel ich nicht so viel. Und Sie?