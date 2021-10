"Ich bin der Mann zum Bild": Wahlkampf-Tour mit Frank-Tilo Becher

Jetzt teilen:

GIESSEN - Über dem Kirchenplatz scheint zwar nicht die Sonne, doch es ist trocken und es läuft gut für Frank-Tilo Becher. Direkt neben dem SPD-Stand mit Becher und Landrätin Anita Schneider parkt das mobile Impfzentrum des Deutschen Roten Kreuzes, vor dem sich eine immer längere Schlange bildet. Aber auch viele Passanten auf dem Weg zum oder vom Seltersweg bleiben an diesem Mittag gerne stehen, um mit dem Oberbürgermeisterkandidaten der SPD, der am Sonntag in die Stichwahl gegen seinen grünen Mitbewerber Alexander Wright geht, ein paar Worte zu wechseln. "Ich darf Sie nicht wählen, aber ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen", sagt ein älterer Herr und drückt Becher erst einmal an seine Brust. Der schmunzelt und staunt: "Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. So eine Umarmung ist schon ein wenig gewöhnungsbedürftig."

Der Mann, der als evangelischer Pfarrer in der Nordstadt jahrelang selbst immer ansprechbar sein musste, erfährt an diesem Tag viel Zuspruch. "Ich wähle keine Loser", raunzt ihn ein Mittvierziger an, "darum wähle ich Sie!" Er lacht und freut sich über den eigenen Scherz. Dann wird er ernster und outet sich als langjähriger Sozialdemokrat, was in den zurückliegenden langen Merkel-Jahren nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen sei. "Ich habe auch in schweren Zeiten SPD gewählt. Sie können sich nicht vorstellen, wie stolz ich bin, dass unsere Partei jetzt endlich mal wieder Oberwasser hat", erzählt er zufrieden.

Eine ältere Dame versichert Becher: "Ich habe Ihr Bild immer an meinem Kühlschrank" und schwört ihn ein: "Das muss am 24. Oktober klappen." Eine andere Passantin versichert Becher und der Landrätin: "Sie habe ich auch schon gewählt." "Langsam sollten wir eine Strichliste machen, damit wir wissen, wann wir durch sind", lacht Schneider. Doch Becher lässt sich von der Unterstützung, die er gerade in der Innenstadt erlebt und die ihm sichtlich wohltut, nicht in Sicherheit wiegen.

"Das wird ein hartes und enges Rennen", ist der Kandidat überzeugt und hadert ein wenig mit den Modalitäten der Stichwahl. Wer am 26. September Briefwahl gemacht hat, erhält noch einmal eine schriftliche Benachrichtigung. Wer aber sein Kreuz im Wahllokal gemacht hat, wird nicht mehr informiert. Becher weiß, dass das für ihn ein Handicap ist. Sein Kontrahent Alexander Wright hat im ersten Durchgang mehr Briefwählerstimmen erhalten. Studenten würden eher den Grünen zuneigen und seien motiviert für den Urnengang, glaubt er.

Frank-Tilo Becher, der seine Hochburgen in den Vierteln der Sozialschwächeren hat, weiß, er muss mehr Überzeugungsarbeit leisten. Immer wieder begegnet er verdutzten Zeitgenossen, die ihm versichern: "Ei, ich habe Sie doch schon gewählt!?" Mit Engelsgeduld klärt Becher immer wieder über die Modalitäten der Wahl auf und verteilt die Karten mit seinem Konterfei, eher als Erinnerung denn als Wahlwerbung.

Ein anderer Passant klärt den Kandidaten über sein Wahlverhalten auf: "Ich wähle immer Grüne und SPD abwechselnd, und jetzt ist halt der andere dran". "Na ja, wir sind ja auch in einer gemeinsamen Koalition", versucht der Sozialdemokrat diesen Rhythmus zu durchbrechen. "Mit mir bekommen Sie jemanden, der 27 Jahre lang in dieser Stadt viel unterwegs war."

Frank-Tilo Bechers Bekanntheit ist vielleicht sein größtes Pfund in dieser Stichwahl. Anita Schneider, mit der er sich heute den Stand teilt, kennen viele Menschen aus der Zeitung. Becher aber hat gerade in den Quartieren nördlich des Kirchenplatzes in vielen Jahren Spuren hinterlassen. Da ist zum Beispiel eine Frau, die sich im Gegensatz zu ihm noch genau an dessen erste Predigt als Pfarrer erinnern kann. "Sie haben über Ihren Zweifel gepredigt. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, dass ein Pfarrer den Mut hat, auch über seine eigenen Zweifel zu sprechen", sagt sie. Spricht's und geht Richtung Innenstadt.

Und dann gibt es da noch die idealen Wähler, die direkt den feuchten Träumen der Bundeszentrale für politische Bildung entsprungen zu sein scheinen. Eine junge Frau hat einen ganzen Fragenkatalog mitgebracht, den sie sowohl Becher als auch Wright vorlegen möchte, bevor sie ihre Entscheidung fällt. In solchen Gesprächen blüht der SPD-Kandidat auf und geht in die Details. Die immer drängendere Frage nach bezahlbarem Wohnraum habe in den nächsten Jahren das Potenzial für sozialen Sprengstoff, sagt er, das habe die Stadtpolitik auch begriffen. So habe der Investor des Areals am Alten Flughafen als Auflage 20 Prozent Sozialwohnungen errichten müssen, aber auch Wohnungen für Familien, die zehn Prozent unterm Mietspiegel vermietet werden müssen. Auf Forderungen nach der Rekommunalisierung des Uniklinikums angesprochen, meint er: "Ich finde es gut, die Rückführung des UKGM in die öffentliche Hand zu fordern, halte diese Forderung aber nicht für umsetzbar."

Über dem Blumenviertel in der Nordstadt geht langsam die Sonne unter und es läuft erneut gut für Frank-Tilo Becher. Gemeinsam mit Jusos und einer Genossin aus dem Quartier putzt der Kandidat fleißig Türklinken. Obwohl es dort eigentlich kein Heimspiel für ihn ist - zuletzt habe hier immer die CDU die Mehrheit gehabt, sagt seine Begleiterin - stößt der Landtagsabgeordnete auch hier auf viel Zustimmung. "Sie sind der Herr SPD. Ich hab' Dich erkannt", jauchzt ein junges Mädchen, das die letzten Sonnenstrahlen nutzt, um mit Freunden Federball zu spielen. Ihr Vater hat dagegen ein konkretes Anliegen. Als Oberbürgermeister soll Becher doch bitte dafür sorgen, dass die Steuern nicht steigen. Das kann Becher natürlich nicht, verspricht aber, dass die SPD mit Olaf Scholz in Berlin einen Kanzlerkandidaten habe, der sich gerade für kleine und mittlere Einkommen einsetze. Funfact am Rande: Statt Scholz rutscht ihm zuerst der Name Lafontaine über die Lippen. Becher ärgert sich über diesen "hochsensiblen Versprecher". Seitdem er um sieben Uhr am Morgen Kugelschreiber, Flyer und Gummibärchen in sein Auto geladen hat, ist er nun zwölf Stunden auf den Beinen. Das zehrt, auch wenn dem Pfarrer immer wieder die persönliche Ansprache gelingt. "Ein kleiner persönlicher Kontakt ist wichtiger als 100 Plakate und Flyer", ist der 58-Jährige überzeugt, auch wenn ihm schon mal die Tür vor der Nase zugemacht wird. Becher ist klug genug, um die Haustürbesuche bei Einbruch der Dunkelheit abzubrechen. "Jetzt sitzen die Leute beim Abendessen. Da wollte ich auch nicht gestört werden." Feierabend hat er aber noch nicht, nur eine kleine Pause im Kreis seiner Familie.

Es ist kurz vor halb neun, dunkel, herbstlich kalt und es läuft nicht so gut für Becher. Zusammen mit einigen Jusos hat er sich am Eingang des Kinopolis postiert, um jugendliche Wähler anzusprechen. Trotz der Kälte nimmt er seine Mütze ab, damit die Menschen ihn erkennen. "Ich bin der Mann zum Bild", scherzt er. Die meisten Kinobesucher winken ab und eilen an ihm vorbei. "Danke, haben wir schon", entgegnet ein Duo und geht leicht hämisch lachend ins Kino. Dass die "alte Tante SPD" bei den Jungwählern nicht die erste Wahl ist, das ist hier deutlich spürbar. Becher lässt sich nicht unterkriegen und versprüht weiter gute Laune. Als ihm einer zuruft, dass er "in echt" jünger aussehe als auf seinem Flyer, macht ihm der Wahlkampf wieder richtig Spaß. Seinen jungen Mitstreitern macht die Ablehnung mehr zu schaffen. Sie hätten lieber Flyer vor der Uni verteilt, doch das habe diese untersagt. Die Universität poche auf ihre Neutralität. Gegen 21.30 Uhr sieht man kaum noch Menschen am Berliner Platz. Die nächsten Kinovorstellungen beginnen erst in einer Stunde. Becher lädt seine Helfer auf ein Bier ins "Bolero" ein, kann ein wenig durchschnaufen und den Tag Revue passieren lassen. Dass diese Frau heute Mittag sich und damit auch ihn an seine erste Predigt erinnert habe, das habe ihn regelrecht geflasht. Aus solchen Augenblicken ziehe er in diesen aufreibenden Wochen Kraft. Die braucht er auch noch bis zum 24. Oktober. Noch trennen Frank-Tilo Becher zwei Stunden vom Feierabend und der Rückkehr in die eigenen vier Wände.