"Ich bin ein Mannschaftsspieler"

GIESSEN - Plaudernd geht eine kleine Familie ihres Weges, während im Hintergrund die Fontäne im Neuen Teich rauschend-plätschernd die Kulisse liefert. Ein Radfahrer bleibt stehen, als er Frederik Bouffier auf der Bank in Ufernähe sieht. Man kennt sich, man schätzt sich und tauscht sich aus über die neuesten Neuigkeiten des Wahlkampfes. "Die Wieseckaue ist einer der Freizeitorte in Gießen, an denen man toll entspannen kann. Ich kann hier einfach eine schöne Zeit haben und die Natur genießen. Das dürfte sehr vielen Gießenern so gehen", sagt der Oberbürgermeisterkandidat der CDU. Diese ruhigen Momente sind derzeit eher selten. Denn der Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus hat die heiße Phase erreicht. Frederik Bouffier ist mittendrin. Und zwar mit glasklaren Vorstellungen: "Mein Ansinnen ist es, zusammenzuführen. Ich möchte unterschiedliche Interessen in Ausgleich bringen, weil ein Oberbürgermeister der Stadt Gießen ein Oberbürgermeister aller Gießener sein muss. Wir sind eine Stadt mit unterschiedlichen Strömungen und politischen Ansätzen. Die müssen gebündelt werden - diesen integrativen Ansatz halte ich für den richtigen."

Hand aufs Herz, Herr Bouffier: Scarabée oder Admiral Music Lounge? "Haarlem!", lächelt der 30-jährige Rechtsanwalt, der in Gießen geboren und aufgewachsen ist. "Ich fand es schade, dass das Haarlem verschwunden ist. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich in den letzten Jahren auch nicht mehr so häufig da war. Die Disco war eine Institution in Gießen. Wir waren mit einer Gruppe meines Abijahrgangs kurz vor der Schließung noch mal drin. Es war schön - ich war früher ein absoluter Haarlem-Gänger", erinnert sich der Politiker, der an der Justus-Liebig-Universität studiert hat. Jura sollte es sein.

"Ich bin natürlich familiär ein bisschen vorgeprägt. Bei meinem Vater habe ich mitbekommen, was die Anwaltstätigkeit umfasst, und welche Freude sie einem bereiten kann. Schon früh habe ich erfahren, dass man viel mit Menschen zu tun hat und ihnen helfen kann." Wenn man sich zudem für gesellschaftspolitische Zusammenhänge und das Staatswesen interessiere und sich auch noch mit Recht auseinandersetzen möchte, sei Jura die richtige Wahl.

Zwei Semester seines Studiums verbringt der Gießener, der sein Abitur auf der Liebigschule gemacht hat, im englischen Nottingham. "Das war für mich sehr gewinnbringend für die Sprache und die Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin zwar durch und durch Gießener und lebe sehr gerne hier. Aber es schadet nicht, wenn man auch mal eine Zeit lang etwas Anderes sieht. Weil ich die Briten, die ich dort kennengelernt habe, sehr ins Herz geschlossen habe, fand ich es umso bitterer, dass wir den Brexit bekommen haben", blickt Frederik Bouffier auf die Auslandssemester zurück.

Politisch interessiert sei er schon immer gewesen. Aber: "Lange Zeit lag da überhaupt nicht mein Schwerpunkt. Ich habe viel Sport gemacht und bei der TSG Wieseck Fußball gespielt. Das hat mich sehr geprägt. Es ist wirklich so: Ich bin ein Mannschaftsspieler, und habe auch bei der TSG gelernt, dass man nur im Team wirklich erfolgreich sein kann", berichtet der Unionskandidat. Der seine Fußballstärken letztlich im defensiven Bereich hatte: Eine Zeit lang habe er im linken Mittelfeld gespielt, dann als sogenannter "Sechser", auf der Außenbahn und in Außen- und Innenverteidigung. "Ich habe bei der TSG Wieseck angefangen, weil es damals dort schon die Minis gab. Mit vier oder fünf Jahren bin ich eingestiegen und habe die ganze Jugend dort gespielt", führt der Anwalt aus. Nach Ende der A-Jugend sei er nach Birklar gewechselt.

Doch der Moment kommt, in dem die Politik in den Fokus rückt: "Wir sind ein politisches Haus. Es ist ja bekannt, dass sich viele von uns politisch engagieren. Und irgendwann bin ich dann mal auf eine Veranstaltung mitgegangen und hatte Kontakt mit Mitgliedern der Jungen Union. Da habe ich mir gedacht: Na ja, da geh ich mal hin. Und so kam ich zur Jungen Union und kurze Zeit später auch zur CDU", denkt der Christdemokrat zurück. Wichtig sei, ihm zu betonen, dass der Eintritt in die Partei seine ganz persönliche Entscheidung gewesen sei. "Ich bin nie stärker dazu ermutigt worden, in die CDU einzutreten."

Damit, selbst Politik zu machen und gleichzeitig der Sohn von Ministerpräsident Volker Bouffier zu sein, könne er gut umgehen. "Ich versuche, Menschen klar zumachen, dass ich kandidiere, ein eigenes Profil und eigene Vorstellungen der Stadt Gießen habe."

Die Kindheit als Sohn eines Spitzenpolitikers? Die sei ganz normal gewesen. "Man muss wissen: In dem Jahr, in dem mein Vater Innenminister wurde, bin ich neun Jahre alt geworden. Mein Vater war aber auch vorher schon sehr aktiv. Als Anwalt und Notar bundesweit und auch als Mitglied des hessischen Landtags oder stellvertretender Landesvorsitzender der CDU. Er war also immer viel unterwegs." Später sei der Vater mehr in die Öffentlichkeit gerückt, trotzdem "war es für mich eine normale Kindheit. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das eine Sondersituation ist. Meine Eltern haben meinem Bruder und mir immer ein ganz normales Leben ermöglicht. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Im Übrigen ist das bei meinen Freunden auch nie ein Thema gewesen." Es sei ihm wichtig, zu betonen, eine ganz normale Person zu sein: "So bin ich auch aufgewachsen und erzogen worden. Dass man sich nicht als was Besonderes empfinden sollte. Ganz im Gegenteil."

Bei den eigenen politischen Themen spricht der Kandidat Frederik Bouffier unter anderem die Digitalisierung an. Sie brauche einen Schub. Zum Zweiten "müssen wir im Wirtschaftssektor stärker agieren, auch um den Standort Gießen mehr in den Mittelpunkt zu rücken." Die Familienpolitik benötige einen breiteren Ansatz. So habe man in der Stadt beispielsweise die Situation, dass zwar viele Baugebiete ausgewiesen würden. Aber etwa für Familien, die ein kleines Einfamilienhaus oder eine Doppelhaushälfte ihr eigen nennen wollten, sei das Angebot zu gering. "Wir haben noch die eine oder andere Fläche. Es muss ja auch nicht immer ein Riesengebiet sein. Man kann auch kleinere Baugebiete ausweisen." Den Begriff Sportstadt müsse man wieder stärker mit Leben füllen. Das gelte für das Ehrenamt generell, weil "es gerade in einer Stadt wie Gießen die Grundsäule unseres sozialen Zusammenhaltes ist." Besonderes Augenmerk legt der Unionskandidat auf die interkommunale Zusammenarbeit. Gerade im Bereich Verkehr. "Wir können, wenn wir es klug und richtig anstellen wollen, nicht an der Stadtgrenze aufhören. Wir müssen mit Landkreis, RMV und Umlandkommunen zusammenarbeiten. Deswegen wird dort ein Schwerpunkt liegen." Interkommunale Zusammenarbeit könne jedoch auch die Entwicklung von Wohngebieten umfassen.

Was er anders machen würde als Amtsinhaberin Dietlind Grabe-Bolz? "Ich glaube, jeder hat seinen eigenen Stil. Frau Grabe-Bolz hat sicherlich ihre Verdienste für diese Stadt. Aber sie ist noch Oberbürgermeisterin. Um ihre Amtszeit zu würdigen, sollten wir warten, bis sie beendet ist", betont Frederik Bouffier, der aus der Wieseckaue wieder in den Trubel des Wahlkampfes startet. Entspannung sucht er übrigens nicht nur hier: "Es gibt ja noch den Schiffenberg, die Lahnwiesen oder den Botanischen Garten, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir haben einige schöne Orte in der Stadt."