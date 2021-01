"Ich ziehe das jetzt durch"

Marius Fietz, geboren 1994 in Marburg, zog nach dem Abitur für ein Lehramtsstudium nach Gießen, wo er zusammen mit Dominik Reh das Bandprojekt "Marspol" gründete und sich damit größere regionale Bekanntheit erspielte. Nach dem gemeinsamen Studium an der Popakademie Mannheim löste sich die Formation auf, Fietz zog nach Berlin, schloss vor wenigen Wochen sein Staatsexamen ab und arbeitet als Musiklehrer an einer Schule. Unter dem Künstlernamen Farjus ist er nun solo unterwegs. Seine ersten beiden auf Spotify veröffentlichten Songs "So viel zu erzählen" und "Reden reicht" verzeichnen zusammen mittlerweile mehr als 80 000 Aufrufe. Sie lassen sich auch auf seiner Facebook-Seite und auf YouTube nachhören. Der dritte Song soll im Februar veröffentlicht werden. (bj)