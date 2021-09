Ida Brusius gewinnt Landesentscheid

Ida Brusius mit ihrer Auszeichnung. Foto: LI Friseurhandwerk

GIESSEN - Ida Brusius hat beim Praktischen Leistungswettbewerb (PLW) im Friseurhandwerk der Landesfachschule des Friseurhandwerks in Frankfurt/Main den ersten Platz belegt und wurde gleichzeitig Kammersiegerin der Handwerkskammer Wiesbaden. Damit hat sich Brusius, deren Ausbildungsbetrieb Kopfkultur Kathrin Rothe, Gießen, ist, auch für den Bundesentscheid qualifiziert.

Veranstaltet wurde der Wettbewerb der Handwerksjugend vom Landesinnungsverband Friseurhandwerk Hessen. Ziel ist es, die Vorzüge der betrieblichen Ausbildung herauszustellen, Jungfriseure zu fördern und somit auch für das Handwerk zu werben. In drei spannenden Wettbewerben konnten sich die Besten der 25 hessischen Innungen vergleichen. Es wurden auch in diesem Jahr wieder hervorragende Arbeiten von den Akteuren gezeigt. Besonders die Hochsteckfrisuren am Medium zeigten das Talent und die Vielfalt der Friseurkunst.

Die modischen Damen- und Herrenhaarschnitte mit Föhnfrisur komplettierten die Leistungsfähigkeit und machte der Jury die Entscheidung schwer. Die erreichten Gesamtpunktzahlen der drei Erstplatzierten lagen sehr eng beieinander. Hinter der Gießener Jungfriseurin belegte Luca Fiebig aus Fulda Platz zwei, Drittplatzierte wurde Viviana Grisafi, Offenbach.