Ideen an der THM für die Zukunft schmieden

Die "Ideenschmiede" sucht schon am 8. August wieder nach Gründungsinitiativen. Foto: THM

GIESSEN - Den Unternehmens-Geist junger Menschen aus Mittelhessen soll der offene Gründungsstammtisch "Ideenschmiede" der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) und der studentischen Unternehmensberatung "Sail Solutions" fördern, den es seit einem Jahr gibt. Kein leichtes Jahr, aber ein wichtiges: Alle Veranstaltungen der "Ideenschmiede" mussten digital stattfinden, das persönliche Netzwerken kam vielfach zu kurz. Doch gerade Krisenzeiten beweisen den Wert mutigen unternehmerischen Handelns - die Erfolge der neuartigen mRNA-Impftechnologie belegen das im großen Maßstab, teilt die THM mit.

Solch ein Riesenwurf mit Nobelpreis-Potenzial gilt bei der "Ideenschmiede" als leuchtendes Vorbild, wenn auch die geschmiedeten Ideen näher am Alltag sind: "Von besonderen Handyhalterungen über Brandschutztechnik bis hin zu neuartigen Verhütungsmethoden für den Mann war bisher alles dabei", sagt Christian Abt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen der THM und Initiator des Stammtischs. Weltverändernde Ideen hervorzubringen soll und kann nicht das Ziel der monatlichen Treffen sein. "Zum Gründen braucht es auf der persönlichen Ebene Mut, Leidenschaft, Frustrationstoleranz und den Willen, Dinge zu einem Besseren zu Wandeln", sagt Abt. Das Wissen darum sollen die kurzweiligen Sitzungen vermitteln. Und Einblicke geben in gelungene Gründungsprozesse.

Beim Juni-Stammtisch etwa berichteten Emma Roach und Julian Lauten-Weiss aus Frankfurt von ihrem laufenden Gründungsprozess einer Unternehmensberatung. Sie wollen gemeinsam mit Unternehmen gegen die Klimakrise vorgehen und durch den Aufbau von Kreislaufwirtschaft und nachhaltigem Produktdesign einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft leisten. wie ein Start-up aus London und Mengerskirchen im Westerwald die Fahrradindustrie bei Olympia in Japan mit einer revolutionären Kettentechnologie auf den Kopf stellt, berichtete Lucas Lobmeyer von New Motion Labs beim letzten Stammtisch. "Wir hatten erfolgreich etablierte Unternehmer wie Karsten Otto und Christian Zinke zu Gast, die mit innovativer RFID-Technologie oder mit Microgreens unternehmerisch bereits auf beiden Beinen stehen", so Abt. THM-Alumnus Cem Dogan, bekannt aus der TV-Show "Höhle der Löwen", brachte Erfahrungen und Einsichten zur Fernseh-Sendung mit. "Aus Marketingperspektive der Ideenschmiede' ist er natürlich ein Eye-Catcher", sagt Abt und lacht. Denn Marketing für den Stammtisch war Pandemie-bedingt besonders wichtig - werben bei Präsenzveranstaltungen der Hochschule war schließlich unmöglich. "Die ersten beiden Stammtische waren von den Anmeldungen her frustrierend", berichtet so auch Christian Abt. Selbst wie Gründer denkend, machten er und seine Mitstreiter Sorush Satar und Khaled Afghanzada dennoch weiter, um "ein cooles Format zu bauen, das Menschen einen echten Mehrwert bietet", wie Abt sagt. Heute seien die noch rein digitalen Treffen "eine attraktive, sehr gut besuchte Netzwerkveranstaltung rund um die Themen Gründen und Start-ups." Ziel dabei: Schnittmengen entdecken, neue Kontakte knüpfen und Tipps oder Handynummern tauschen. "Was viele Gründende unterschätzen, ist die Bedeutung eines Netzwerks, um aus Erfahrungen Anderer zu lernen, sich über Themen zu informieren sowie auszutauschen und Geschäftsbeziehungen aufzubauen", weiß der Stammtisch-Organisator. Die nächste "Ideenschmiede" findet am 8. August ab 19 Uhr vermutlich live in Friedberg statt.