Ideen für Kulturstandort gesucht

GIESSEN - Das endgültige Ende des derzeit wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Kinocenters scheint nicht mehr abwendbar zu sein. Der Eigentümer des Grundstücks plant, dort 30 Wohnungen zu bauen. Der Mieter, die Darmstädter Kinokette Kinopolis, will den Standort aufgeben und sich in Gießen künftig auf ihr Multiplex am Berliner Platz beschränken. Und das Stadtparlament hat den entsprechenden Bebauungsplänen zugestimmt, auch wenn die Kommunalpolitiker weitgehend unisono ihr Bedauern über den Verlust des traditionsreichen Kinos äußerten. Doch eine vor wenigen Wochen ins Leben gerufene Initiative mit dem Namen #kinocenterbleibt will sich mit der Aufgabe dieses innerstädtischen Kulturstandortes nicht abfinden. Bei einer ersten öffentlichen Online-Veranstaltung wurden am Donnerstagabend rund 50 Teilnehmer über den Stand der Dinge informiert und gleichzeitig Ideen gesammelt, mit denen das Aus des Kinos doch noch verhindert werden soll.

Über 1600 Unterschriften

"Wir haben uns spontan gegründet", sagte Jakob Lucifero, ein 27-jähriger Soziologie-Student, der die Veranstaltung moderierte. Und "wir haben uns überlegt: Was kann man machen?" Dazu wurde bereits eine Internetpetition über die Plattform Change.org gestartet, über die zunächst 2500 Unterschriften für die Forderung "Das Kinocenter muss bleiben!" gesammelt werden sollen. Schließlich gehe es ganz grundsätzlich um die Frage, in welche Richtung sich die Stadt in Zukunft entwickeln soll.

"Lassen wir uns nur vom Konsumgedanken leiten oder lenken wir aktiv dagegen und erhalten unsere Begegnungsorte?", heißt es auf der Petitionsseite. Bislang haben sich etwas mehr als 1600 Personen der Forderung angeschlossen, mit der sich die Initiative an die Frankfurter Adam Henrich Lichtspiel GmbH wenden will, den Eigentümer des Grundstücks. Außerdem will sich die Gruppe "möglichst bald mit dem Unternehmen zusammensetzen", um auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Gießener Kulturraum zu erhalten, wie Luciferos Mitstreiter Jan Buck formulierte.

Bei der Online-Veranstaltung zeichnete sich ab, dass es ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie dieser Ort künftig genutzt werden könnte. So gab es etwa die Idee, die Kinosäle für Schulklassen und Studenten zu öffnen, Filmfestivals zu organisieren oder Videokunst zu zeigen. Andere sprachen sich dafür aus, das Kinocenter für andere Kunstformen zu öffnen und es künftig etwa als Bühne für Konzerte, Kleinkunst, Kindertheater oder Karaoke-Abende zu nutzen.

Eine weitere Idee war es, die Räumlichkeiten als Hörsäle an die Universität, die Volkshochschule oder als Tagungsräume an private Veranstalter zu vermieten. Um dies zu erreichen, könne etwa ein gemeinnütziger Trägerverein eingesetzt oder eine Genossenschaft gegründet werden, die sich über Mitgliedsbeiträge finanzieren, so lautete ein Vorschlag.

Einig waren sich die Teilnehmer, dass dieser zentrale Standort unbedingt für das Kulturleben in der Stadt erhalten werden müsse. Um das zu erreichen, solle nicht nur über die Presse, die sozialen Kanäle und mit Plakataktionen für das Anliegen geworben werden. In der Online-Runde gab es auch Vorschläge, mit Demonstrationen oder einer um das Gebäude zu bildenden Menschenkette für den Erhalt einzutreten.

Allerdings gab ein Teilnehmer der Debattenrunde, der sich als ehemaliger Mitarbeiter des Licher Programmkinos Traumstern vorstellte, auch zu bedenken, dass für die Rettung des Kinocenters ein gewichtiges Problem zu lösen sei: Wie bekommt man künftig wieder ausreichend Publikum in die Leinwandsäle, wenn die von der Coronakrise schwer gebeutelten Kinobetreiber endlich wieder Filme zeigen dürfen?

Die nächste öffentliche Online-Veranstaltung der Initiative #kinocenterbleibt ist am Dienstag, 27. April, um 20 Uhr geplant.