Ideen zur künftigen Sportpolitik in Gießen

Das Thema Kunstrasenplätze (hier der Platz an der Millerhall), speziell unter dem Blickwinkel Sanierung und Neubauten, wird von den Gießener OB-Kandidaten unterschiedlich gesehen. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Der Sportkreis Gießen hat ein Zeichen gesetzt. Denn die sportpolitische Diskussionsrunde zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters in Gießen am 26. September war die erste Veranstaltung im Wahlkampf, an der alle fünf (ausnahmslos männlichen) Kandidaten gemeinsam auf einem Podium versammelt waren. Vor Vertretern etlicher Gießener Sportvereine präsentierten sich am Mittwoch im Bürgerhaus Kleinlinden Frank-Tilo Becher von der SPD, CDU-Vertreter Frederik Bouffier, der parteilose Kandidat Thomas Dombrowski, Marco Rasch von Die Partei und Alexander Wright (Bündnis 90/Die Grünen). Sie stellten sich den Fragen des Sportkreis-Vorsitzenden Prof. Heinz Zielinski sowie aus dem Auditorium.

Missstände lange bekannt

Wohl in Kenntnis der Materie, dass parteipolitische Unterschiede auf dem Gebiet des Sports nur selten auszumachen sind, hatte Marco Rasch bei seinen ersten Äußerungen keine allzu spannende Diskussionsrunde erwartet. Mit einem "Es wird doch spannend" durch den neben ihm sitzenden Alexander Wright musste er sich eines Besseren belehren lassen. Denn der parteilose Kandidat Thomas Dombrowski, der als Einzelbewerber antritt, legte den Finger schwungvoll in die Wunde der Gießener Sportpolitik.

Der Pohlheimer hielt den Vertretern der etablierten Parteien vor, dass sie doch schon länger in den Parlamenten sitzen würden und warum sie in dieser Zeit die Missstände im Sport nicht schon längst abgeschafft hätten. Es werde "zu lange gewartet", kritisierte der 47-Jährige, um die Mitbewerber zu fragen, warum sie ihre Ideen nicht schon längst verwirklicht hätten. Allerdings hatte Dombrowski im Nachklang außer banalen Allgemeinplätzen nur wenig beizusteuern. Er argumentierte vielmehr: "Ich kann jetzt nichts versprechen. Meine Ideen präsentiere ich erst, wenn ich als OB gewählt bin."

Marco Rasch, bekennender Fußballer der Bunten Liga in Gießen und unter anderem mit einem St. Pauli-Schal ausgestattet, präsentierte sich einerseits als Bewahrer der heimischen Sportlandschaft. Keiner habe vor, dem Sport Geld wegzunehmen, beruhigte er genauso wie mit dem Bekenntnis "Spitzensport ja, Spitzensportförderung ja!" Daneben wartete der Kandidat der "Partei" mit etlichen, zumindest originellen Vorschlägen und Ideen auf. So sollen einerseits die Bolzplätze in Gießen mit Rollrasen und Greenkeepern versehen und der FC Gießen "so schnell wie möglich zumindest in die zweite Liga gepusht" werden. In diese Richtung ging dann auch der Gedanke, Parkhäuser in Sporthallen und Schwimmbäder umzubauen.

Die drei Vertreter aus den etablierten politischen Lagern waren sich in etlichen Gedanken zumindest sehr ähnlich, wenn nicht einig. So widersprachen sie gar nicht, dass in den vergangenen Jahren zu wenig hinsichtlich der Weiterentwicklung der Sportstätten in Gießen passiert sei und dass es einen "Sanierungsstau" gebe. Nachholbedarf für Bewegungsräume bestehe vor allem in den Neubaugebieten der Stadt. Die Einwohnerzahl sei in den vergangenen Jahren um über 10 000 Menschen gewachsen, aber nicht die dazu gehörigen Bewegungsräume. Auch für den Erhalt und erweiterte Öffnungszeiten der Schwimmbäder setzten sie sich unisono ein, wie auch für eine weiterhin wichtige Unterstützung des Leistungssports in Mittelhessen.

Idee: Sportstipendien

Es blieb allerdings dabei Platz für eigenständige Nuancen. So will Alexander Wright bei der Sportförderung eine Alkohol- und Drogenprävention einführen und die Sporthallen energetisch sanieren. Frederik Bouffier geht es unter anderem darum, die "Digitalisierung des Vereinslebens" zu unterstützen. Und mit dem Sportkreis will er im Falle seiner Wahl "über Sportstipendien nachdenken". Frank-Tilo Becher will noch stärker Kooperationen gefördert sehen, vor allem bei Kita- und Familienzentren, und strebt über Stadtparlament und Sportkommission hinaus einen Zusammenschluss von Vertretern aus verschiedensten Sportbereichen an, um Bestehendes besser zu nutzen und neue Ansätze zu fördern.

Unterschiedlich waren die Antworten bei dem Ruf nach neuen Kunstrasenplätzen in Gießen. Während sich Frederik Bouffier und Frank-Tilo Becher dafür aussprachen, sagte Alexander Wright: "Bei mir wird es keine Kunstrasenplätze geben, zumindest nicht in dieser Form." Dass das Sport-Dezernat bei ihrer jeweiligen Wahl, wie bei der derzeitigen Amtsinhaberin Dietlind Grabe-Bolz, "Chefsache" bleiben werde, einte das Quintett.

Ganz am Ende setzte Marco Rasch noch einmal ein Zeichen, als er verkündete, dass er als OB alles daran setzen werde, Sonny Kittel vom HSV loseisen und zurück an die Lahn, zum FC Gießen zu holen.