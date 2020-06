„Ideologisch motiviert und kleingeistig“

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der CDU-Ortsverband Gießen Süd begrüßt die Maßnahmen der Stadt zur Gestaltung des Radweges in der Frankfurter Straße und hält die vorgebrachte Kritik daran für vollkommen unsachgemäß.

„Gute Verkehrspolitik zu machen ist nicht leicht. Man muss stets versuchen, die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer und teilweise auch der Anlieger unter einen Hut zu bringen,“ so Markus Schmidt, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Gießen Süd. Vor diesem Hintergrund sei es ein weiterer, gut durchdachter Schritt in die richtige Richtung, was die Stadt in der Frankfurter Straße gemacht habe, so Schmidt weiter.

„Bis vor Kurzem gab es auf der Frankfurter Straße, die immerhin eine unserer Hauptverkehrsstraßen ist, stadteinwärts in diesem Bereich gar keinen Radweg. Jetzt haben wir einen, lediglich auf zwei kurzen Stücken durch eine Ladezone unterbrochen; das ist schon eine sehr deutliche Verbesserung für den Radverkehr. Das ganze Projekt jetzt nur deswegen madig zu machen, weil die beiden Autohäuser auch berechtigte Anliegen haben, ist rein ideologisch motiviert und äußerst kleingeistig,“ gibt Schmidt zu bedenken. Die Autohäuser würden nicht einfach verschwinden und falls doch, dann mit ihnen auch Dutzende Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen et cetera. Auch Verkehrspolitik lebe von Kompromissen, wer nicht bereit sei solche einzugehen oder zu akzeptieren, sei schon ein wenig weltfremd, so Schmidt abschließend.