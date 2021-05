IHK-Diskussion: Höhere Steuern drohen

Im steuerpolitischen Austausch: Moderator Ralf Euler, IHK-Präsident Rainer Schwarz (obere Reihe von links), Lothar Binding (SPD), Jörg Cezanne (Linke), Albrecht Glaser (AfD, mittlere Reihe von links), Till Mansmann (FDP), Wolfgang Strengmann-Kuhn (B90/Grüne) und Antje Tillmann (CDU/CSU, untere Reihe). (Foto: IHK Gießen-Friedberg)

GIESSEN/FRIEDBERG - (red). Detaillierte Pläne für eine Erhöhung der Einkommensteuer legen SPD, Linke, und Bündnis 90/Grüne vor. Auf einer digitalen steuerpolitischen Podiumsdiskussion vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag und der IHK Gießen-Friedberg erklärten der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, und die Mitglieder im Finanzausschuss des Bundestages, Wolfgang Strengmann-Kuhn von Bündnis 90/Grüne und Jörg Cezanne von der Linkspartei, Steuererhöhungen zum Mittel der Wahl für die zukünftigen politischen Herausforderungen nach der Bundestagswahl im September 2021.

Unternehmen betrifft die Einkommensteuer als Gewinnsteuer für Personengesellschaften. Antje Tillmann, finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU, sprach sich indes gegen Steuererhöhungen beim Einkommensteuertarif aus. Sie warnte außerdem davor, dass zahlreiche Unternehmen ins Ausland abwandern würden, sollte es eine sogenannte „Reichensteuer“ in Höhe von 75 Prozent geben. Thema der steuerpolitischen Diskussion war die Frage, ob auf die Corona-Krise Steuererhöhungen folgen werden. Moderator war Ralf Euler, verantwortlich für die Rhein-Main-Berichterstattung der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Beim Einkommensteuertarif erklärten Grüne und SPD übereinstimmend ihre Pläne, den Spitzensteuersatz auf 48 Prozent anzuheben. Die Linke möchte den Spitzensteuersatz noch höher ansetzen, und zwar auf 53 Prozent ab 70 000 Euro zu versteuerndem Einkommen. Weiterhin will die Partei die „Reichensteuer“ deutlich verschärfen: 60 Prozent oberhalb von 260 000 Euro und 75 Prozent ab einer Million Euro. Der Grundfreibetrag solle von aktuell 9744 Euro auf 14 400 Euro steigen. Diesen Schritt der Entlastung kleinerer Einkommen möchten auch die Grünen verwirklichen.

Die AfD will den Einkommensteuertarif grundsätzlich reformieren, wie Albrecht Glaser, finanzpolitischer Sprecher ausführte. Statt eines linearen Anstiegs des Steuersatzes soll ein Stufentarif mit drei unterschiedlich hohen Steuersätzen eingeführt werden. Eine Gegenposition zu Steuererhöhungen nahm die FDP ein. Sie sieht den dringenden Bedarf, die Konjunktur zu stärken, so Till Mansmann, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages.

IHK-Präsident Rainer Schwarz plädierte für eine Entlastung der Unternehmen. Zahlreiche Unternehmen könnten ihre in der Corona-Krise erlittenen Verluste nur unzureichend verrechnen. Aktuell sei ein Verlustrücktrag nur in das unmittelbar vorangegangene Jahr möglich. Dies sollte entfallen und ein Rücktrag in weiter zurückliegende Veranlagungszeiträume – mindestens fünf vorangegangene Jahre – ermöglicht werden. Das rücktragbare Verlustvolumen von aktuell zehn beziehungsweise 20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung sollte zudem auf mindestens 50 beziehungsweise 100 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung erhöht werden. „Eine nochmalige Ausweitung ist denkbar“, bestätigte Lothar Binding. Auch die anderen Parteienvertreter signalisierten ihre Zustimmung zu dieser Initiative.