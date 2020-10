IHK Gießen-Friedberg: Ausbildungsmesse nur virtuell

Rainer Schwarz

GIESSEN - In dieser Woche ist die Ausbildungsmesse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg erstmals virtuell gestartet - und zwar als Alternative zum "Berufswegekompass". IHK-Präsident Rainer Schwarz erläutert im Interview die Hintergründe.

Zum ersten Mal kann Corona-bedingt die erfolgreiche Ausbildungsmesse der IHK Gießen-Friedberg, der "Berufswegekompass", nicht stattfinden. Sie laden stattdessen unter dem Motto "Mach doch, worauf Du Lust hast" zu einer virtuellen Ausbildungsmesse ein. Wie muss man sich das vorstellen?

Wie auch der Berufswegekompass möchte unsere virtuelle Ausbildungsmesse ausbildungswillige junge Menschen und Unternehmen, die Auszubildende suchen, zusammenbringen. Bei einem virtuellen Rundgang durch die Gießener Kongresshalle können Interessierte regionale Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen kennenlernen und sehen, wie in den einzelnen Berufen gearbeitet wird. Gewerblich-technische Berufe werden dabei ebenso vertreten sein wie kaufmännische. Die Besucher haben die Möglichkeit, Fragen, zum Beispiel über die Dauer der Ausbildung, die Verdienstmöglichkeiten oder mögliche Zukunftsperspektiven, per Mail an die jeweiligen Arbeitgeber zu richten. Unsere digitale Plattform verfügt über ein zeitgemäßes, ansprechendes Layout und macht Lust darauf, mehr über die interessanten Ausbildungsbetriebe zu erfahren. Und das Beste: Die Messe wird ein Jahr lang rund um die Uhr unter www.ihk-azubimesse.de online sein. Damit bietet sie auch Nachzüglern und Quereinsteigern langfristig Informationsmöglichkeiten. Unternehmen, die jederzeit einsteigen können, sollten die Chance nutzen, um effektiv für sich zu werben.

Was haben Jugendliche davon, die virtuelle Messe zu besuchen?

Vor dem Hintergrund, dass es in Deutschland mittlerweile 325 anerkannte Ausbildungsberufe gibt, wird es für junge Menschen immer schwieriger, sich für den richtigen Beruf zu entscheiden. Aus Unkenntnis konzentriert sich die Hälfte der Jugendlichen auf etwa 15 Berufe und erschließt sich somit nur einen Bruchteil der beruflichen Möglichkeiten. Hier setzt die virtuelle Messe an, in dem sie jungen Menschen einen umfassenden Einblick in die bunte Welt der Ausbildungsberufe gibt und ihnen neue Perspektiven eröffnet. Auf der anderen Seite werden Unternehmen dabei unterstützt, qualifizierten Nachwuchs zu generieren. Denn Fakt ist leider immer noch, dass es in den beliebten Ausbildungsberufen kaum Plätze gibt, während Betriebe, die nicht in den Top 10-Berufen ausbilden, Probleme haben, ihre offenen Stellen zu besetzen. Diese Situation bezeichnet man in der Fachsprache als Passungsprobleme. Für viele junge Menschen steht heutzutage nicht mehr unbedingt der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens im Vordergrund, sondern die Person, die dahintersteht. Somit wird es immer wichtiger, sich als Betrieb zu präsentieren!

Warum ist es gerade jetzt so wichtig, junge Menschen für das Thema Ausbildung zu begeistern?

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur für den Arbeits-, sondern auch für den Ausbildungsmarkt eine gewaltige Herausforderung dar. Obwohl 92 Prozent der Unternehmen in unserem IHK-Bezirk an ihren Ausbildungsplänen für das Jahr 2020 festhalten wollen, verzeichnen wir bisher dem deutschlandweiten Trend entsprechend weniger Ausbildungsverträge als im Vorjahr. Da die klassische Berufsorientierung aktuell stark eingeschränkt ist, müssen neue Wege beschritten werden. Denn ohne qualifizierte Auszubildende könnte sich der Fachkräftemangel massiv verschärfen, zumal jetzt die Babyboomer in den Ruhestand gehen und erhebliche Lücken hinterlassen. Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, junge Menschen nicht ohne eine berufliche Perspektive ins Leben zu entlassen. Denn ein Berufsabschluss ist gerade in einer Wirtschaftskrise der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.

Die virtuelle Messe ist nur eine von vielen Maßnahmen der IHK Gießen-Friedberg, Ausbildungsplatzsuchende und Unternehmen zusammenzubringen. Was wird darüber hinaus unternommen?

Dank digitaler Medien sind die Möglichkeiten einer passenden Vermittlung größer denn je. Einer bereits vor der Pandemie durchgeführten Studie zufolge findet die Suche nach einem Ausbildungsplatz heutzutage verstärkt online statt. Auf unserer Internetseite befindet sich beispielsweise eine kostenlose Ausbildungsplatzbörse. Hier werden unter anderem auch Praktika, duale Studiengänge sowie kombinierte Aus- und Weiterbildungen angeboten. Darüber hinaus kann man auf unserer Homepage auch einen Ausbildungsatlas finden, der den Standort der rund 1400 Ausbildungsbetriebe unseres IHK-Bezirks zeigt, die einer Veröffentlichung ihrer Daten zugestimmt haben. Das Angebot wird regelmäßig aktualisiert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich junge Menschen in der Regel eher für einen heimatnahen Ausbildungsplatz entscheiden.